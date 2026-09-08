Juez Fredy Orellana suspende audiencia del caso Valat y aplaza decisión sobre apertura a juicio

El juez Fredy Orellana suspendió este martes 8 de septiembre la continuación de la etapa intermedia del caso Valat y reprogramó la audiencia para el 14 de octubre próximo.

El Juzgado Séptimo Penal llevó a cabo la audiencia en la que se debía decidir si Claudia García Magaña, señalada de estafar a inversionistas del antiguo Hotel Crown Plaza, debe enfrentar juicio.

En la diligencia, abogados argumentaron su solicitud para ser aceptados como querellantes definitivos en el proceso por una presunta estafa a los inversionistas.

La defensa de Claudia García Magaña pidió que Bryan Palacios, representante del mencionado hotel, fuera admitido como querellante y que fuera investigado.

Palacios solicitó intervenir en la audiencia, pero el juez Orellana no le otorgó la palabra y la reprogramó para el 14 de octubre.

Asimismo, Palacios había interpuesto una denuncia contra el juez, la cual derivó en una solicitud de retiro de antejuicio planteada por el Ministerio Público.

Señalamientos

Al salir de la sala, el representante del hotel señaló a Orellana de supuestamente haber recibido Q400 mil como soborno y otro pago mensual. Estos señalamientos no han sido acreditados en este proceso.

El 31 de agosto pasado se informó que la Fiscalía de Delitos Administrativos pidió el retiro de la inmunidad a Orellana por este mismo caso.