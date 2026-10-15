Justicia
Juez Maynor Moto aplaza audiencia de Jorge Rodas, señalado de homicidio tras arrollar a Nidia Renata Bautista
El juez Maynor Moto aplazó para el 18 de noviembre la audiencia de etapa intermedia de Jorge Rodas, señalado de homicidio y lesiones culposas tras arrollar a dos personas en la zona 18 capitalina.
El juez tercero penal, Maynor Moto, aplaza para el 18 de noviembre la audiencia de etapa intermedia de Jorge Rodas, señalado de homicidio y lesiones culposas tras arrollar a dos personas en la zona 18 capitalina. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)
El juez tercero penal, Maynor Moto, aplazó este jueves 15 de octubre la audiencia de etapa intermedia en la que Jorge Rodas debía conocer la investigación efectuada por el Ministerio Público (MP), tras ser señalado de arrollar a Nidia Renata Bautista y Kevin Alexander Jiménez la noche del domingo 28 de junio, en la entrada a la colonia Atlántida, zona 18 de la capital.
La defensa del sindicado Jorge Rodas pidió la palabra al juez Maynor Moto e indicó que ha tenido un acercamiento con el equipo legal de Kevin Alexander Jiménez para llegar a una conciliación. Rodas está señalado de lesiones culposas tras haber arrollado a Kevin Jiménez.
Respecto del delito de homicidio por el que está señalado tras arrollar a Nidia Renata Bautista, quien falleció días después en un centro asistencial, el juez Maynor Moto aplazó la audiencia de etapa intermedia para el 18 de noviembre en dicha judicatura.
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