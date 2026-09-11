Juez Mynor Moto cierra proceso contra cuatro exdirigentes de los 48 Cantones acusados de terrorismo

Un juzgado de Guatemala dictó este viernes 11 de septiembre el cierre del proceso penal contra cuatro dirigentes indígenas acusados de terrorismo tras encabezar las manifestaciones que en octubre del 2023 respaldaron los resultados electorales de ese año, que dieron la victoria al presidente Bernardo Arévalo, frente a los intentos de revertirlos.

El juez Mynor Moto, titular del Juzgado Tercero Penal, resolvió cerrar la causa planteada contra los dirigentes de la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán, al aceptar la solicitud presentada el jueves pasado por el Ministerio Público (MP), que retiró las acusaciones tras reevaluar los hechos.

El MP indicó que un nuevo peritaje antropológico determinó que las protestas respondieron a una resolución de asambleas comunitarias en ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la legítima defensa, y descartó los delitos de terrorismo, sedición y asociación ilícita contemplados en la acusación inicial.

Las imputaciones surgieron tras las movilizaciones que incluyeron bloqueos de carreteras y la presencia de manifestantes frente a la sede del MP en el 2023 para pedir la renuncia de la entonces fiscal general, Consuelo Porras —sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por señalamientos de corrupción—, que trataba de revertir los resultados electorales que dieron la victoria a Arévalo.

La decisión judicial implica la cancelación de todas las medidas cautelares y la devolución de las cauciones económicas impuestas a los procesados, incluidos los Q160 mil pagados por los dirigentes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán.

La resolución también declara el cierre de la causa a favor de los dirigentes Basilio Puac y Esteban Toc, acusados inicialmente de asociación ilícita, sedición, terrorismo u obstrucción a la justicia, y ordena el reembolso de Q10 mil y Q5, respectivamente.

El tribunal también revocó las restricciones que impedían a los dirigentes desempeñar una función pública por nombramiento o elección popular.

"Dios iluminó al juez para reconocer que los 48 Cantones no somos delincuentes. Aquí gana el pueblo indígena y ganamos la libre determinación, la libre autonomía y el derecho a manifestar", declaró Pacheco tras el fallo.

Pacheco y Chaclán permanecieron en prisión preventiva desde abril del 2024 hasta agosto pasado, cuando obtuvieron arresto domiciliario.

Los 48 Cantones constituyen una de las organizaciones indígenas de representación ancestral con mayor relevancia política e histórica en Guatemala.