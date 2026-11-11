Jueza absuelve a Sergio Morataya y Heizel Morales por el caso de la ocupación del Paraninfo de la Usac

Los estudiantes Sergio Morataya y Heizel Morales fueron absueltos este miércoles 11 de noviembre del delito de usurpación agravada por el caso de la toma de las instalaciones del Paraninfo de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), luego de que la jueza del Tribunal Noveno de Sentencia Penal determinara que el Ministerio Público (MP) no logró acreditar su participación en los hechos.

Durante el juicio, el MP solicitó una condena de seis años de prisión contra ambos estudiantes, a quienes acusó de participar en la presunta ocupación ilegal del inmueble universitario, ubicado en la zona 1 de la capital.

Morataya y Morales fueron capturados el 15 de diciembre del 2023 en el interior del Paraninfo Universitario, en el contexto del conflicto por la elección de Walter Mazariegos como rector de la Usac.

Durante el debate, el tribunal escuchó declaraciones testimoniales e incorporó pruebas presentadas como parte del proceso judicial. Sin embargo, según la resolución de la jueza, el MP no logró demostrar la participación de los acusados en el delito que se les atribuía.

El abogado Juan Castro, defensor de Morataya, calificó de justa la sentencia absolutoria, al considerar que el MP no pudo probar los hechos por los cuales los estudiantes fueron procesados.

Castro agregó que, durante la resolución, la jueza señaló a las autoridades universitarias como responsables de los acontecimientos, debido a que no buscaron el diálogo con los estudiantes que se oponían a la elección de Mazariegos como rector.

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