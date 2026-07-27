Juicio contra alias “Stuart” entra en su recta final; investigación se originó con captura de víctima de ataque en San Miguel Dueñas

El Tribunal Décimo de Sentencia Penal aplazó para el próximo 10 de agosto la continuación del juicio contra Marvin Estuardo Alfaro Bravo, alias "Stuart", señalado por el Ministerio Público (MP) de lavar dinero proveniente de actividades de narcotráfico y de dirigir una estructura criminal que, presuntamente, contó con la colaboración de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para evitar su captura y obstaculizar las investigaciones en su contra.

Durante la audiencia celebrada este lunes 27 de julio fueron diligenciadas las últimas pruebas pendientes dentro del debate oral y público. Concluida esa fase, los jueces resolvieron suspender la audiencia y fijaron para el 10 de agosto el inicio de la etapa de conclusiones, en la que el MP, la defensa y los querellantes presentarán sus alegatos finales.

Alfaro Bravo permanece en prisión y enfrenta cargos por asociación ilícita, promoción y fomento de actividades relacionadas con el narcotráfico, así como por lavado de dinero u otros activos.

El proceso judicial también ha cobrado nuevamente relevancia luego de que Alexandro José Galindo Arellano, cuya captura, en 2016, dio origen a la investigación contra la estructura atribuida a Alfaro Bravo, sobreviviera a un ataque armado ocurrido recientemente en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez.

En ese hecho murieron dos hombres, identificados por las autoridades como presuntos pandilleros, quienes fueron acribillados mientras se desplazaban en un picop. Galindo Arellano resultó herido y sobrevivió al ataque.

Las autoridades investigan el caso y lo relacionan con disputas entre estructuras criminales, entre ellas la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 y el grupo conocido como Los Caradura.

La captura que inició la investigación

La investigación contra la presunta estructura de narcotráfico comenzó el 10 de agosto de 2016, cuando agentes capturaron a Galindo Arellano en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

Según la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, el detenido pretendía viajar hacia Suiza con 77 cápsulas de droga ocultas en el interior de su organismo.

De acuerdo con el MP, esa captura permitió desarrollar una investigación que derivó en el decomiso de cuatro kilogramos de cocaína y US$200 mil en efectivo, incautados el 14 de junio de 2018.

Operativo

El 13 de marzo de 2019, la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad ejecutó 40 allanamientos en Guatemala, Quetzaltenango, San Marcos, Suchitepéquez y Escuintla.

Como resultado fueron capturadas 15 personas, entre particulares y cinco agentes de la PNC.

El MP sostiene que el principal cabecilla era Marvin Estuardo Alfaro Bravo, alias "Stuart", exintegrante de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).

Según la acusación, la organización, identificada como Los Stuart, habría operado entre el 25 de mayo de 2017 y el 13 de marzo de 2019 y se dedicaba al tráfico internacional de drogas, almacenamiento de estupefacientes y lavado de dinero.

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