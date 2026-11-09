La infidelidad que habría terminado en asesinato: localizan cadáver en Taxisco y esperan análisis del Inacif

El Ministerio Público (MP) localizó un cadáver que podría corresponder a Manuel de Jesús Morales López, de 59 años, quien habría sido asesinado por integrantes de la estructura criminal "Los Infieles", después de descubrir una supuesta relación sentimental entre su pareja y otro hombre. Sin embargo, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) advirtió que el proceso para identificar el cuerpo podría durar entre cuatro y seis semanas.

El hallazgo ocurrió en un terreno montañoso de la aldea Buenos Aires, Taxisco, Santa Rosa, durante diligencias efectuadas por el MP, en coordinación con el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC).

El MP considera que el cadáver podría ser el de Morales López, quien fue reportado como víctima de un secuestro ocurrido el 9 de agosto del 2026, en Guanagazapa, Escuintla. Sin embargo, la institución está a la espera de los análisis forenses para confirmar su identidad.

El Inacif explicó que el cuerpo se encontraba esqueletizado, por lo que será necesario efectuar estudios complementarios para establecer a quién corresponde.

Debido a las condiciones en que fueron encontrados los restos, el proceso de identificación podría tardar entre cuatro y seis semanas, según el Inacif.

Una infidelidad habría desencadenado el crimen

Según las investigaciones de la PNC, Morales López habría descubierto que su pareja, Juana María Ba Pop, mantenía una relación sentimental con Gilberto de Jesús Carrera Aldana.

Las autoridades sospechan que ambos participaron en la muerte de Morales López y fingieron un secuestro para encubrir el crimen.

La investigación policial señala que Ba Pop y Carrera Aldana comenzaron a convivir como pareja después de la muerte de Morales López. Esta relación sentimental dio origen al nombre de la estructura criminal "Los Infieles", según la PNC.

Los presuntos responsables exigieron Q150 mil a cambio de su liberación, aunque no se efectuó ningún pago.

La PNC indicó que el hombre fue asesinado y que su cadáver fue ocultado en una zona montañosa. El hallazgo anunciado por el MP forma parte de las diligencias para establecer qué ocurrió con la víctima.

Capturas de presuntos integrantes de "Los Infieles"

El domingo 8 de noviembre, investigadores del Comando Antisecuestros de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en coordinación con la Fiscalía contra Secuestros, efectuaron cinco allanamientos en Escuintla y Santa Rosa.

Durante las diligencias fueron capturadas seis personas, cinco de ellas señaladas de integrar la estructura criminal "Los Infieles".

Entre los detenidos figura Pedro de Jesús Chitic Sutuj, de 32 años, identificado por las autoridades como presunto cabecilla de la organización.

También fueron capturados Gilberto de Jesús Carrera Aldana y Juana María Ba Pop, ambos de 43 años, según la información policial proporcionada. Los tres son señalados de plagio o secuestro, robo agravado y asesinato.

Por los mismos delitos fue detenido Walter León Jaco Seija, mientras que Yasmín Mayari Paredes Hernández, de 36 años, fue capturada por plagio o secuestro.

Las autoridades incautaron dos rifles, una escopeta, 43 municiones y nueve teléfonos durante las diligencias.

✅ Actualización Localizan cuerpo durante diligencias relacionadas con investigación de secuestro En seguimiento a la investigación por el secuestro de Manuel de Jesús Morales López, ocurrido el 9 de agosto de 2026, el Ministerio Público, en coordinación con el Departamento de Investigación Contra Secuestros de la Policía Nacional Civil, localizó un cuerpo en un terreno montañoso de la aldea Buenos Aires, Taxisco, Santa Rosa. Estas diligencias forman parte del caso por el que este domingo se informó la captura de Gilberto C., Juana B., Walter J. y Pedro C., por los delitos de plagio o secuestro, robo agravado y asesinato, así como de Yasmín P., sindicada de plagio o secuestro. Tras el procesamiento de la escena, se coordinó el traslado del cuerpo al INACIF para los peritajes correspondientes. Su identidad aún no ha sido confirmada, por lo que será necesario contar con los resultados forenses para establecer si se trata de la persona buscada. El Ministerio Público continuará las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes. Las actuaciones se desarrollan con un enfoque de atención a las víctimas y respeto a la dignidad e integridad de sus familias. — MP de Guatemala (@MPguatemala) November 9, 2026

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