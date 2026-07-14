Sala mantiene reparación digna de Q350 mil para José Luis Benito y rechaza pago de Q93 millones solicitado por la PGN

La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo resolvió en definitiva un amparo presentado por la Procuraduría General de la Nación (PGN) y confirmó la sentencia del exministro de Comunicaciones José Luis Benito por el caso Libramiento de Chimaltenango.

La PGN buscaba que el exfuncionario pagara al menos Q93 millones al Estado en concepto de reparación digna, tras aceptar cargos en diciembre del 2025, y no los Q350 mil que dictó la jueza Abelina Cruz Toscano, del Juzgado de Mayor Riesgo D.

Los togados denegaron en definitiva el amparo presentado por la Procuraduría General de la Nación.

La resolución señala: “… no existe agravio alguno que amerite subsanar por medio del amparo; se evidencia más bien una inconformidad con respecto a la distribución de los montos destinados para la reparación digna… Nosotros, los que integramos el Tribunal Constitucional, arribamos a la conclusión de que la presente acción constitucional de amparo deviene improcedente y debe resolverse: ´Sin lugar el presente amparo´, interpuesto por Elisa Maribel Hernández en representación del Estado de Guatemala”.

La jueza Abelina Cruz resolvió, en su oportunidad, que José Luis Benito debía pagar Q350 mil en concepto de reparación digna, distribuidos de la siguiente manera: Q250 mil al fondo común del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), Q50 mil a una entidad benéfica de niños con cáncer y Q50 mil a una iglesia ubicada en la zona 18 de la capital.

El exministro de Comunicaciones fue beneficiado con la reducción de la pena al aceptar cargos en la audiencia en la que admitió los señalamientos formulados por el Ministerio Público (MP). Fue sentenciado a cinco años de prisión; sin embargo, por el beneficio de aceptación de cargos, la condena quedó en dos años y seis meses.

Según registros judiciales, Benito estuvo en prisión preventiva dos años, cinco meses y tres días, por lo que tendría que cumplir una condena de 27 días de prisión, los cuales puede conmutar mediante el pago de Q20 diarios, al tratarse de una pena conmutable.

Ahora, la PGN podrá apelar la resolución ante la Corte de Constitucionalidad, con lo cual buscaría que se modifique el monto que Benito deberá pagar por concepto de reparación digna tras declararse culpable mediante el procedimiento de aceptación de cargos.

Segunda condena

Benito ya había recibido una sentencia el 14 de noviembre del 2024, cuando fue condenado a nueve años de prisión por la jueza Claudette Domínguez. Sin embargo, por aceptar cargos, la pena quedó reducida a cuatro años y seis meses.

Antes de la audiencia de reparación digna, Benito recusó a la juzgadora al argumentar que había parcializado el proceso en su contra. Tras aceptarse la recusación, una Sala de Mayor Riesgo trasladó el caso a la jueza Abelina Cruz.

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