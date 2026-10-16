Llegó a Renovación 1 para visitar a un reo, pero terminó capturada: esto descubrió la Policía

Una mujer de 20 años fue capturada este viernes 16 de octubre por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) cuando llegó al centro carcelario Renovación 1, en Escuintla, con la intención de visitar a un privado de libertad. Las autoridades establecieron que tenía una orden de captura vigente por el delito de estafa propia.

La detenida fue identificada como Luz “N”, de 20 años, quien fue interceptada por agentes de la Comisaría 31 durante un operativo de seguridad instalado en el ingreso al centro penitenciario.

Según el reporte policial, la mujer pretendía entrar a Renovación 1 para visitar a un reo, pero durante el procedimiento de identificación los agentes comprobaron que era requerida por la justicia.

Al verificar sus datos, los policías establecieron que tenía una orden de captura por el delito de estafa propia, emitida el 23 de junio por un juzgado de Jutiapa.

Ante el requerimiento judicial, los agentes procedieron a capturarla cuando se encontraba en el área de ingreso al establecimiento carcelario.

La captura ocurrió antes de que la mujer pudiera ingresar al centro penitenciario para efectuar la visita que tenía prevista.

Autoridades no revelan a quién visitaría

Uno de los aspectos que las autoridades no aclararon fue la identidad del privado de libertad al que Luz “N” pretendía visitar en Renovación 1.

El informe policial tampoco precisa qué relación existe entre la detenida y el reo, por lo que se desconoce el motivo de la visita.

Asimismo, las autoridades no proporcionaron detalles sobre los hechos que originaron la orden de captura por estafa propia ni indicaron si el caso tiene alguna relación con el privado de libertad al que pretendía visitar.

Presunta estafadora capturada cuando pretendía visitar a reo Policías de la comisaría 31 capturaron a Luz “N”, de 20 años, en el ingreso al centro carcelario Renovación I, en Escuintla. Al identificarla, establecieron que tenía una orden de captura por estafa propia https://t.co/hlul9K0yRO — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 16, 2026

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