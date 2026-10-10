Lo hieren en el cuello y choca contra un árbol: piloto de bus sufre percance en zona 7

El recorrido de un bus extraurbano terminó con un piloto herido en el cuello, un vehículo que chocó contra un árbol y un poste de alumbrado público derribado en la calzada San Juan y 10.ª avenida, zona 7 de la capital.

El incidente movilizó a los Bomberos Municipales al lugar para atender a Marvin Valencia Martínez, de 32 años, piloto de la unidad, quien presentaba una herida provocada por arma blanca en el lado izquierdo del cuello.

Según los cuerpos de socorro, el conductor trató de defenderse de un ataque de uno de los pasajeros, pero terminó chocando contra un árbol y derribando un poste de alumbrado público.

A pesar de la herida y del accidente, Valencia Martínez dijo que no quería ser trasladado a un centro asistencial.

El hecho generó el cierre de un carril, provocando complicación en la movilidad vehicular.