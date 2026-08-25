Localizan posible cocaína en compartimiento oculto de un vehículo en Malacatán

Agentes antinarcóticos localizaron este martes 25 de agosto paquetes con posible droga ocultos en un compartimiento de un vehículo durante un operativo en la aldea San Isidro, Malacatán, San Marcos, informaron fuentes policiales.

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y de la Comisaría 42 de la Policía Nacional Civil (PNC) marcaron el alto a dos vehículos como parte de un operativo efectuado en seguimiento a una denuncia.

Durante la inspección, los agentes localizaron paquetes con posible cocaína. Fotografías compartidas por las fuerzas de seguridad permiten contar más de 200 paquetes, que estaban ocultos en un compartimiento de uno de los vehículos.

Las autoridades no han precisado la cantidad de paquetes localizados ni han confirmado que la sustancia sea cocaína.

Tampoco se ha informado si en los dos vehículos se transportaba posible droga.

La diligencia continúa y, hasta el momento, las autoridades no han reportado capturas relacionadas con el caso.

La PNC tampoco ha informado sobre el valor monetario estimado del cargamento.

#Urgente



Localizan posible droga en operativo en Malacatán



Agentes antinarcóticos de la #SGAIA y comisaría 42, marcaron el alto a dos vehículos en aldea San Isidro, Malacatán, San Marcos, preliminarmente se reporta la localización de posible droga.



Se ampliará. pic.twitter.com/qfvLCqq0UH — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 25, 2026

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