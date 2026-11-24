El 16 de noviembre pasado, mientras fiscales del Ministerio Público (MP) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) allanaban las instalaciones del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), se emitió una convocatoria a una sesión extraordinaria de la Asamblea General de esa institución.

El oficio, suscrito por Claudia Lorena Rivera Lucas, vocal segunda del Comité Ejecutivo, establecía seis puntos de agenda. Uno de ellos preveía conocer el estado del proceso judicial C-01079-2024-00045, a cargo del Juzgado Segundo Penal, y adoptar las medidas correspondientes.

Ninguno de los puntos hacía mención expresa de la sustitución de las autoridades elegidas del COG.

Tres días después, el 19 de noviembre, la Asamblea General anunció la designación de cinco integrantes interinos del Comité Ejecutivo, encabezados por Julio Fernando Cáceres Grajeda, quien antes presidió la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y el Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación (Conader).

El procedimiento es ahora objeto de una denuncia penal presentada el 23 de noviembre por la diputada Karina Paz, quien solicita al MP investigar seis posibles delitos relacionados con la convocatoria, la designación de autoridades interinas y el eventual abandono de funciones de los anteriores dirigentes.

El memorial y sus anexos, a los que tuvo acceso Prensa Libre, suman 42 páginas.

La denuncia fue presentada un día antes de que la PNC confirmara la existencia de una orden de captura contra Gerardo René Aguirre Oestmann, quien había sido reelegido para presidir el COG el 2 de octubre del 2025 por un período de cuatro años.

Ambos hechos corresponden a señalamientos distintos. La orden de aprehensión contra Aguirre Oestmann está relacionada con una investigación por presuntas irregularidades en documentos presupuestarios del 2022, mientras que la denuncia de Paz cuestiona las actuaciones mediante las cuales fueron sustituidas las autoridades deportivas.

De contratistas a dirigentes

El 20 de noviembre, Prensa Libre documentó que cuatro de los cinco miembros anunciados por la Asamblea General figuraban como contratistas de entidades deportivas.

Se trata de Cáceres Grajeda, Nora Liliana Segura Monzón de Delcompare, Tulio Armando Contreras Roldán y Aída Virginia Boesche Pedrero.

Los contratos y las facturas consultados por este medio consignaban montos que, en conjunto, ascendían a Q1 millón 170 mil.

La quinta integrante, Ana Waleska Soto Abril, ya formaba parte del anterior Comité Ejecutivo, en el cual ocupaba la cuarta vocalía. En la dirigencia interina fue designada vocal primera, según los documentos incorporados a la denuncia.

La Contraloría General de Cuentas informó el 20 de noviembre que designaría una comisión para efectuar un examen especial de auditoría.

Los cuestionamientos al relevo

En su denuncia, Paz solicita establecer si los integrantes del anterior Comité Ejecutivo presentaron renuncias, si estas fueron aceptadas o si existieron resoluciones de suspensión o expulsión que justificaran la designación de autoridades interinas.

También pide determinar si Rivera Lucas tenía facultades para convocar a la Asamblea General, si el Tribunal Electoral del Deporte Federado fue notificado de las vacantes y quiénes votaron a favor de los nombramientos.

La legisladora solicita que el MP requiera las actas de las sesiones, las acreditaciones de los delegados y las resoluciones adoptadas desde el 19 de noviembre, así como los registros de dietas y gastos de representación de los integrantes de ambos comités.

Los señalamientos contenidos en el memorial están pendientes de investigación y no constituyen una determinación judicial sobre la responsabilidad de las personas mencionadas.