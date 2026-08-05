Luis Pacheco y Héctor Chaclán pagan una caución de Q160 mil cada uno y recuperan su libertad

Luego de pagar una caución económica de Q160 mil cada uno, el viceministro de Energía y Minas, Luis Pacheco, y el exdirigente de los 48 Cantones de Totonicapán Héctor Chaclán recuperaron este miércoles 5 de agosto su libertad y abandonaron la cárcel Mariscal Zavala, donde permanecían en prisión preventiva desde el 23 de abril del 2025.

A su salida fueron recibidos por familiares y amigos, con quienes emprendieron un viaje hacia Totonicapán, de donde son originarios.

El pasado martes, el Juzgado Tercero Penal, a cargo del juez Mynor Moto, les otorgó medidas sustitutivas y sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario, resolución que permitió su excarcelación una vez fue cancelada la caución económica.

Como parte de las medidas impuestas, ambos deberán presentarse una vez al mes ante el Ministerio Público para el registro correspondiente, tienen prohibido salir del país sin autorización judicial y continuarán sujetos al proceso penal.

Además, el juez resolvió que no podrán desempeñar cargos en el Estado, al considerar que este figura como agraviado en el proceso. En el caso de Pacheco, la decisión le impide reincorporarse al cargo de viceministro de Energía y Minas.

Durante la audiencia, el Ministerio Público informó que no se oponía a la petición de medidas sustitutivas presentada por la defensa, postura que el juez tomó en cuenta antes de emitir la resolución.

Continúan ligados a proceso

Pacheco y Chaclán son procesados por los delitos de terrorismo, obstrucción a la acción penal y asociación ilícita, cargos atribuidos por el Ministerio Público por su participación en las protestas nacionales desarrolladas en el 2023 en defensa de los resultados de las elecciones generales.

Antes de resolver sobre las medidas sustitutivas, el juez dio cumplimiento a una orden de la Sala Cuarta de Apelaciones, que dispuso incorporarlos también al proceso por el delito de asociación ilícita.

Como consecuencia de esa resolución, la audiencia de etapa intermedia fue reprogramada para el 22 de septiembre, a las 10 horas.

Asimismo, el juez separó del proceso a la Fundación Contra el Terrorismo como querellante adhesivo, debido a que sus representantes no comparecieron a la audiencia.

Protestas del 2023

El proceso penal deriva de las manifestaciones efectuadas entre octubre y noviembre del 2023, cuando autoridades indígenas, organizaciones comunitarias y otros sectores bloquearon carreteras y realizaron protestas para exigir el respeto a los resultados de las elecciones generales y rechazar las acciones promovidas por el Ministerio Público contra el proceso electoral.

Pacheco y Chaclán encabezaron parte de esas movilizaciones desde los 48 Cantones de Totonicapán.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.