MP allana el Instituto Fischmann, donde habría unos 700 estudiantes, y revisa dispositivos móviles

El Ministerio Público (MP) efectúa este viernes 23 de octubre un allanamiento en las instalaciones del Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann, ubicado en la zona 13 de la capital, donde habría alrededor de 700 estudiantes, la mayoría menores de edad.

Según información preliminar, los alumnos permanecen dentro del establecimiento mientras se desarrollan las diligencias. Sin embargo, las autoridades no han confirmado si existe alguna restricción para que puedan salir del centro educativo.

El MP informó que el caso está a cargo de Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal y que las diligencias incluyen la revisión de dispositivos móviles, en seguimiento a una denuncia y por requerimiento de una jueza contralora.

La institución no precisó qué tipo de dispositivos se inspeccionan ni si estos pertenecen a estudiantes, docentes o personal administrativo.

Al consultar sobre este extremo, el Departamento de Comunicación y Prensa del MP respondió: "si el caso lo permite se ampliará información al finalizar las diligencias".

La Policía Nacional Civil (PNC) también confirmó los allanamientos, aunque no detalló los motivos de la intervención.

De manera extraoficial, ha circulado información sobre una posible comercialización de sustancias prohibidas dentro del establecimiento. Asimismo, algunas publicaciones relacionan las diligencias con una investigación sobre material audiovisual que involucra a menores de edad. Ninguna de estas versiones ha sido confirmada por las autoridades competentes.

En las afueras del instituto hay presencia de agentes de la PNC, personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y algunos padres de familia.

Hasta el momento, el establecimiento educativo y las autoridades de Educación no se han pronunciado sobre las diligencias del MP.

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