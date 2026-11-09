MP logra la extinción de dominio de un picop decomisado a “Piolín”, hermano de la “Reyna del Sur” y extraditado a EE. UU.

El Ministerio Público (MP) logró que un juzgado especializado declarara con lugar una acción de extinción de dominio sobre un picop que fue decomisado a Wilber Antonio Romero Mora, alias “Piolín”, hermano de Xiomara Romero Mora, conocida como la “Reyna del Sur”, y quien fue extraditado a Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico.

Según el MP, se trata de un picop Toyota Hilux, modelo 2016, con placas de circulación P258FZS, que fue incautado el 6 de marzo del 2026 durante el operativo que permitió la captura de Romero Mora.

El ente investigador explicó que el vehículo estaba inscrito a nombre de una tercera persona, quien carecía del perfil económico y financiero para acreditar el origen de los fondos utilizados en su compra.

El MP detalló que el automotor fue decomisado durante una diligencia en el kilómetro 101 de la ruta al Pacífico, como parte de las acciones coordinadas para capturar a Romero Mora, quien tenía una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.

Captura por narcotráfico

Romero Mora fue capturado el 6 de marzo del 2026 en Escuintla, durante un operativo de inteligencia desarrollado por la Policía Nacional Civil (PNC) entre el 5 y 6 de marzo en Escuintla y Santa Rosa.

En esa ocasión, el Ministerio de Gobernación informó que investigadores habían ubicado el vehículo en el que se movilizaba el sospechoso. Durante el procedimiento también fue incautado un teléfono móvil.

El detenido era requerido por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, por cargos relacionados con el narcotráfico.

Según el MP, Romero Mora fue señalado de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, con la intención de que fuera importada ilegalmente a Estados Unidos.

También fue señalado de ayudar e instigar en la comisión de ese delito.

La investigación permitió identificar una organización dedicada al tráfico de drogas que operaba en Suramérica, Centroamérica y Norteamérica, mediante el traslado de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos, según el MP.

Las autoridades estadounidenses identificaron a Romero Mora como integrante de esa organización desde el 2013 hasta julio del 2021. De acuerdo con la investigación, era responsable de dirigir, administrar y facilitar algunas de las actividades relacionadas con el tráfico de drogas en Guatemala y otras regiones.

Hermano de la “Reyna del Sur”

Romero Mora es hermano de Xiomara Romero Mora, conocida como la “Reyna del Sur”, quien también ha sido señalada por las autoridades por presuntos vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico, según informó el Ministerio de Gobernación cuando se produjo la captura.

El 25 de agosto del 2026, las autoridades guatemaltecas extraditaron a Romero Mora a Estados Unidos. Agentes del Grupo Élite del Sistema Penitenciario, con apoyo de la PNC, efectuaron el traslado como parte del proceso de extradición.

Romero Mora fue entregado a las autoridades estadounidenses para enfrentar los cargos formulados en su contra ante la Corte Distrital para el Distrito Este de Texas.

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