MP pide 60 años de cárcel para expolicías acusados de ejecutar a dos hombres en San Andrés Itzapa

El Ministerio Público (MP) solicitó condenas de entre 12 y 60 años de prisión inconmutables contra siete expolicías acusados de participar en la muerte de dos hombres que, según la investigación, fueron detenidos y agredidos por los mismos agentes en San Andrés Itzapa, Chimaltenango, el 18 de abril del 2024.

Durante la etapa de conclusiones del juicio contra los siete exagentes de la Policía Nacional Civil (PNC), la Fiscalía de Derechos Humanos solicitó a las juezas del Tribunal de Mayor Riesgo B que los exuniformados reciban condenas de entre 12 y 60 años de prisión inconmutables.

Los exagentes enfrentan juicio por su presunta responsabilidad en las muertes del ciudadano salvadoreño-canadiense Nelson Santamaría y del guatemalteco Eldin Leonel Choc Xi, ocurridas el 18 de abril del 2024 en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

La investigación señala que ambas víctimas habrían sido capturadas por presuntamente causar escándalo en la vía pública y trasladadas a la sede policial, donde habrían sido agredidas por los agentes.

Santamaría murió en la subestación de la PNC debido a un fuerte golpe que recibió. Para encubrir su muerte, los agentes habrían acordado con los bomberos la versión de que lo encontraron en la vía pública y que murió al ingresar al centro asistencial. Sin embargo, la investigación determinó la causa real de su muerte.

Choc Xi fue llevado a un área desolada, en un camino que conecta San Andrés Itzapa, Chimaltenango, con San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, donde fue estrangulado y le amputaron los dedos de ambas manos.

Durante más de 10 horas, el MP presentó una serie de argumentos con los cuales describió la participación de los acusados en cada uno de los hechos señalados en la investigación.

El MP pidió que los acusados Edy Leonel Vásquez Rabanales, Yorleni Lisbeth Macario Ramos, Yulisa Ayala Yol, Mauricio Abraham Contreras Salán y Fredy Santiago Velásquez Pérez reciban una condena de 60 años de prisión inconmutables por ejecución extrajudicial, 30 años por cada una de las víctimas.

En el caso de Jeremías Jacobo Rojas, la Fiscalía pidió una condena total de 12 años de prisión inconmutables: seis años por abuso de autoridad y seis por incumplimiento de deberes.

Para Ángel Vásquez Sajbochol, el MP también pidió una condena de 12 años de prisión inconmutables: seis años por incumplimiento de deberes y seis por obstaculización a la acción penal.

La Fiscalía señala que durante la investigación se logró acreditar la participación y responsabilidad de los acusados en las muertes de Nelson Santamaría y Eldin Leonel Choc Xi mediante pruebas documentales, periciales y declaraciones de testigos presentadas a lo largo del juicio.

Los abogados defensores deberán presentar sus argumentos, con los cuales buscarán que sus representados sean absueltos de los señalamientos de la Fiscalía durante el debate.

De acuerdo con la programación del tribunal, está previsto que esta semana se fije una fecha para dictar la resolución correspondiente al caso.

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