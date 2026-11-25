Diversas organizaciones de mujeres y de derechos humanos expresaron este miércoles 25 de noviembre su repudio por las 536 muertes violentas de mujeres registradas entre enero y octubre de 2026, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El pronunciamiento se produjo durante una marcha por el Centro Histórico de la capital guatemalteca que reunió a más de 200 mujeres y niñas, quienes exigieron al Estado el fin de la impunidad y respuestas concretas frente a la violencia machista.

La Coordinadora 25 de Noviembre, que agrupa a organizaciones de mujeres, indígenas y feministas, denunció en un comunicado la ineficacia en la investigación penal, la persistencia de fallas en la protección de niñas y adolescentes y las trabas a su participación política ante los comicios generales de 2027.

Según datos del Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), de las 536 muertes violentas contabilizadas entre enero y octubre de este año, 244 corresponden a femicidios. El 48% de las víctimas son jóvenes de entre 16 y 30 años.

El documento también recoge cifras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses sobre la muerte violenta de 83 niñas y adolescentes en el mismo período. De esos casos, solo 15 fueron tipificados por el Ministerio Público (MP) como femicidios. El documento señala una elevada incidencia de asfixia vinculada a secuelas de violencia física y sexual y a la maternidad forzada.

Durante la movilización, Sandra Puac, integrante de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (Unamg), demandó partidas presupuestarias para garantizar la atención en los centros de apoyo a las víctimas.

“Salimos para poder decir que necesitamos tener una vida digna, tranquila y sin violencia”, afirmó Puac tras sumarse a las demandas de justicia por los crímenes registrados este año en el país.

Eva Tecún, integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas Tz'ununija', abogó por aplicar con rigor la legislación vigente y los mecanismos de protección existentes antes que demandar nuevas leyes.

“Es necesario que el Estado utilice lo que ya tiene a favor de las mujeres”, enfatizó Tecún al remarcar el compromiso de su organización de fiscalizar el cumplimiento de los mandatos estatales.

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