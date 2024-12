Narcotraficantes comienzan a controlar el contrabando en fronteras Guatemala-México

Un ticket sellado es el pase para que los contrabandistas ingresen a México y puedan regresar a territorio nacional con todo tipo de mercadería sin pagar impuestos a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

El sello, en cambio, es la señal del pago a grupos armados que ya tomaron el control de la línea fronteriza entre Chiapas y los municipios de El Carmen y Tecún Umán, en San Marcos, según han informado investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC).

"El contrabando se ha reducido, al menos en esas áreas, porque nadie quiere cumplir con los pagos que exigen grupos armados que también se dedican al trasiego de drogas", reconoce un contrabandista que viaja a México dos veces por semana para comprar productos de abarrotería, y afirma que ya ha pagado ciertas cuotas a integrantes de una estructura criminal que opera entre la frontera con Chiapas.

"El acecho siempre ha existido, hasta con las mismas autoridades, pero desde hace algunos meses hay grupos armados que preguntan a dónde vas, qué vas a comprar y observan el vehículo que llevás. De eso depende la cuota que te van a cobrar, que puede ser desde Q2 mil en adelante", afirmó el comerciante de productos mexicanos, quien explicó que un papel con un sello identifica a quienes han cumplido con el pago para ingresar el producto de contrabando.

Investigadores de la PNC confirmaron que se trata de grupos armados que operan en las fronteras con México. Estas estructuras, según las autoridades, preguntan a los comerciantes qué tipo de mercadería irán a comprar a México, les cobran determinadas sumas y les entregan un comprobante de pago para que puedan ingresar de nuevo al país.

El director de la PNC, David Custodio Boteo, señaló que han tenido información al respecto y que ya se ordenó una investigación.

El jefe policial refirió que, según las primeras pesquisas, se trata de grupos de narcotraficantes que han extendido sus operaciones, ahora también para controlar el contrabando fronterizo de productos de consumo.

Recientemente, durante una citación con el diputado de la bancada VOS José Chic, este cuestionó al director de la PNC por el contrabando con México y el jefe policial aseguró que este año han intensificado los operativos y han decomisado 14 mil pollos vivos, los cuales fueron entregados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) para su resguardo.

Custodio Boteo aseguró que se efectúan operativos en San Marcos y la cabecera de Quetzaltenango, no solo para detectar mercadería de contrabando, sino también grupos de migrantes centroamericanos y sudamericanos que buscan llegar a EE. UU. y que también son víctimas de estos grupos armados.

Luis Mazariegos, coordinador del Observatorio Contra el Contrabando (OCC), de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), recalcó que ese tipo de estructuras siempre han existido e incluso se les señala de operar en contubernio con las autoridades policiales.

“En Ayutla, San Marcos, está fuerte el tráfico de personas y armas. La zona fronteriza de Tecún Umán y Huehuetenango son lugares donde se enraizó el crimen organizado y, entonces, los criminales velan por que el paso por esos lugares esté lo más libre posible”, precisó.

Aumento

En los últimos dos meses del año, el contrabando en Guatemala se incrementa entre un 25 y 40 % en productos alimenticios de la época navideña, según informes del OCC.

Estos productos, cuya procedencia no está registrada en sus diferentes cadenas ni cuentan con controles sanitarios, podrían poner en riesgo la salud de las personas, pues están a disposición de los consumidores, especialmente en los mercados cantonales, advierten representantes de diferentes gremiales.

El mayor volumen de productos de contrabando proviene de México e ingresa por diferentes puntos en el área fronteriza con San Marcos, por el río Suchiate y otra parte de Huehuetenango, afirman comerciantes.

Cigarrillos

Una investigación de la firma Research Network (TRN) efectuada en el tercer trimestre de este año determinó que el contrabando de cigarrillos hacia Guatemala aumentó en "niveles récord". Dicha empresa se especializa en servicios de investigación, consultoría y estudios basados en datos.

El informe destaca que el contrabando de cigarrillos en Guatemala alcanzó niveles máximos, debido a que el mercado ilegal del tabaco representó el 24.7 % de todos los productos que ingresan al país en forma ilegal.

El incremento también equivale a casi seis puntos respecto del 2023. Con estas cifras se revela que uno de cada cuatro cigarrillos que ingresan a Guatemala son de contrabando. En el mismo período del año anterior, este delito representó un 19 % , por lo que en el 2024 aumentó en 5.7 puntos.

El documento recalca que el contrabando de cigarrillos no solo es perjudicial para el Estado de Guatemala, sino también para los consumidores, ya que los fabricantes no respetan las regulaciones locales y el producto puede contener ingredientes no aptos para el consumo humano.

Durante este año, la investigación identificó 30 marcas ilegales de cigarrillos que entran de contrabando en Guatemala. Entre las más consumidas se encuentran Time, Modern y Pine, que se fabrican en Corea del Sur y China.