Justicia

Notifican nuevos procesos a presuntos secuestradores que atraían a sus víctimas con perros pitbull

Cuatro presuntos integrantes de la estructura criminal "Los Depredadores" fueron notificados de nuevos procesos por secuestro.

Tres presuntos integrantes de la estructura criminal "Los Depredadores" son notificados de nuevos procesos por casos de plagio o secuestro. (Foto Prensa Libre; PNC)

Cuatro presuntos integrantes de la estructura criminal denominada "Los Depredadores", quienes ya guardan prisión por otros hechos, fueron notificados de nuevos procesos penales por su presunta participación en varios casos de secuestro, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con la PNC, el grupo utilizaba un mismo modus operandi: compraba perros de raza pitbull para atraer a las víctimas, a quienes citaban en distintos puntos de Sacatepéquez con el pretexto de la entrega de los animales y, al llegar al lugar, las secuestraban.

Otto René Argueta García, de 44 años, recluido en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, en Escuintla, fue notificado de nuevos procesos por los delitos de asociación ilícita, plagio o secuestro y violación con agravación de la pena.

En el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18 fue notificado Gary Edilson Ramírez Divas, de 23 años, por asociación ilícita y plagio o secuestro. En el mismo centro carcelario también fue notificado Erickson David Herrera De León, de 25 años, por asociación ilícita, plagio o secuestro y violación con agravación de la pena.

Además, Alba Emelí Orellana, de 38 años, recluida en el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, zona 18, fue notificada de un nuevo proceso por asociación ilícita y plagio o secuestro.

Según la PNC, esta estructura criminal está vinculada con varios secuestros cometidos durante el 2023. Entre ellos figura un caso registrado el 8 de noviembre, cuando dos personas fueron secuestradas y los responsables exigieron Q500 mil para liberarlas.

Otro hecho ocurrió el 18 de noviembre de ese año, cuando dos víctimas fueron privadas de libertad y los secuestradores exigieron Q200 mil por su liberación.

Asimismo, el 24 de noviembre del 2023 se reportó el secuestro de otras dos personas, por quienes los responsables demandaban Q100 mil.

La PNC indicó que los integrantes de la estructura fueron capturados en flagrancia y que las nuevas notificaciones corresponden a otros casos ya esclarecidos por el Comando Antisecuestros. Agregó que las investigaciones continúan para identificar y capturar a otros posibles integrantes del grupo criminal.

Notifican de nuevos procesos a cuatro secuestradores de la banda “Los Depredadores”, recluidos en la Granja Modelo de Rehabilitación "Canadá”, en Escuintla, Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18 y Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, pic.twitter.com/Nwb5TIVcXA — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) July 14, 2026

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