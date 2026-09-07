Operación “Cazador” permite capturar a tres presuntos integrantes de banda de secuestradores

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este lunes 7 de septiembre sobre la captura de tres presuntos integrantes de la estructura criminal denominada “Los Cazadores”, señalada de estar vinculada con casos de plagio o secuestro en Petén, entre estos el de un hombre de 59 años por cuya liberación habrían exigido Q2 millones.

Las capturas se efectuaron como resultado de la operación policial denominada “Cazador”, desarrollada por agentes del Comando Antisecuestros de la PNC, en coordinación con el Ministerio Público (MP), y que incluyó seguimientos, vigilancias y allanamientos en inmuebles de Poptún, Dolores y San Benito, Petén.

Según la PNC, en un cateo efectuado en la aldea Santo Domingo, Poptún, Petén, fueron capturados Byron “N”, de 37 años, alias “Orejón”, y Elmer “N”, de 24, alias “Toro Sentado”.

Un tercer presunto integrante, identificado como Gerson “N”, de 33 años, alias “Cascabel”, fue detenido un día antes por agentes del Grupo Especial Contra las Extorsiones (GECE) en un expendio de bebidas alcohólicas del barrio San Francisco, Poptún.

La PNC señala a Gerson “N” como presunto cabecilla de la estructura.

De acuerdo con la información policial, los tres hombres eran requeridos por un juzgado de Guatemala desde el 4 de septiembre por los delitos de asociación ilícita, plagio o secuestro y robo agravado.

La PNC informó que las investigaciones señalan que la estructura opera desde el 2025 y que se indaga su posible vinculación con otro caso.

Entre los hechos investigados se encuentra el secuestro de un hombre de 59 años, ocurrido el 31 de enero del 2026 en Dolores, Petén.

Según la versión policial, los responsables exigían Q2 millones a cambio de liberar a la víctima. La PNC afirmó que familiares del hombre recibieron asesoría del Comando Antisecuestros y que los agentes emplearon técnicas de investigación para dar seguimiento al caso.

La institución indicó que, al percatarse de que los investigadores les seguían la pista, los secuestradores liberaron a la víctima el 7 de febrero pasado, sin que sus familiares efectuaran pago alguno.

El hombre fue abandonado en un área montañosa de Dolores y localizado con vida, de acuerdo con la información proporcionada por la PNC.

Las investigaciones continuaron después de la liberación de la víctima y derivaron en la operación “Cazador” y las capturas de los tres señalados.

Otra captura durante los cateos

Durante los allanamientos también fue detenida en flagrancia Zenayda “N”, de 35 años, por el delito de atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación, informó la PNC.

Según la institución, durante el procedimiento fue localizado un loro de la especie conocida como cachetes amarillos y frente roja.

Además, los agentes incautaron tres teléfonos celulares, que serán analizados como parte de las investigaciones.

La PNC también puso a disposición de las autoridades una camioneta Kia, con placas de circulación P563FGZ, que, según la información policial, tiene orden de secuestro judicial.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer si la estructura denominada “Los Cazadores” está relacionada con otros hechos.

1/4 Desarticulan banda de secuestradores “Los Cazadores”



Tres secuestradores capturados forman parte de un grupo organizado criminal que exigía Q2 millones por liberar a su víctima pero tras la asesoría a los afectados, sumando técnicas especiales para este tipo de crímenes pic.twitter.com/Laco1FfHDf — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 7, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.