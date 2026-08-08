Operativo en el Periférico abre nuevas pesquisas sobre la Mara Salvatrucha y la masacre de Boca del Monte

Un operativo de la Policía Nacional Civil (PNC) en la colonia El Cerrito, Anillo Periférico, zona 7 de la capital, está relacionado con la investigación por la masacre de siete personas ocurrida en Boca del Monte, Villa Canales, entre cuyas víctimas se encontraba una creadora de contenido, conocida en redes sociales como “La Mi Amor”, según fuentes de la institución.

Las fuentes explicaron que investigadores policiales daban seguimiento a pandilleros de la Mara Salvatrucha que podrían estar vinculados con el ataque en Boca del Monte cuando localizaron un predio en El Cerrito, donde, según las pesquisas, esa pandilla ocultaba varios vehículos.

Los investigadores sospechan que algunos de esos automotores pudieron ser utilizados por integrantes de la Mara Salvatrucha en distintos hechos criminales, por lo que las diligencias se extendieron mientras las autoridades localizaban, identificaban y embalaban indicios.

Fuentes de la PNC aclararon que en el lugar no ocurrió una balacera ni se reportaron personas muertas o heridas durante el operativo. La movilización policial se debió al cierre del área por parte de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), mientras se desarrollaban las diligencias.

La cantidad de vehículos localizados y sus características aún estaban por determinarse, debido a que los investigadores continuaban con el procesamiento del predio.

Según las fuentes policiales, el operativo forma parte del seguimiento al ataque armado ocurrido en Boca del Monte, en el cual murieron siete personas.

La investigación del caso está a cargo de la Fiscalía Municipal de Villa Canales del Ministerio Público (MP).

Capturan a hombre con vehículo hurtado

En el mismo sector, la PNC reportó la captura de Miguel “N”, de 19 años, quien fue sorprendido cuando se desplazaba en una camioneta Hyundai Tucson, modelo 2015, con placas P-0116FWH.

La PNC informó que investiga si el detenido tiene alguna vinculación con los hechos ocurridos en Boca del Monte.

De acuerdo con el reporte policial, al verificar las placas y consultar los datos mediante el número de chasis, los agentes establecieron que el vehículo tenía reporte de hurto desde el 21 de marzo del 2026 y que le correspondían las placas P-0107LHJ.

Personal de la Unidad de Expertaje de Vehículos de la DEIC inspeccionó el automotor y determinó que las placas que portaba presentaban alteraciones.

La camioneta quedó a disposición del MP para las diligencias correspondientes. Las autoridades investigan si el vehículo pudo haber sido utilizado en hechos criminales y si guarda relación con el ataque ocurrido en Boca del Monte.

Las pesquisas policiales continúan para identificar y localizar a los responsables de la masacre.

Siete muertos en Boca del Monte

El operativo se deriva de las pesquisas por el ataque armado ocurrido el sábado último en Boca del Monte, Villa Canales, donde siete personas murieron.

Entre las víctimas estaban Francisco Tello, María Eugenia Reyes y Boris Tello. Reyes era conocida en redes sociales como “La Mi Amor”, debido a los videos que difundía junto con su hijo Francisco Tello Reyes, conocido como Pako GT.

El ataque ocurrió en una vivienda donde se celebraba el cumpleaños de una vecina. Hombres armados ingresaron al inmueble y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar.

Siete personas murieron como consecuencia del ataque, que dio origen a las pesquisas de la PNC y del MP para establecer el móvil e identificar a los responsables.

Como parte de ese seguimiento, investigadores dirigieron sus pesquisas hacia integrantes de la Mara Salvatrucha que podrían estar relacionados con el hecho. Esa línea de investigación condujo a las diligencias efectuadas en la colonia El Cerrito, zona 7, donde fue localizado el predio con los vehículos que ahora son objeto de análisis.

Las autoridades buscan establecer si alguno de esos automotores fue utilizado en la masacre de Boca del Monte o en otros hechos criminales.

En seguimiento al ataque armado que dejó varios muertos y heridos en Boca del Monte se reporta un primer capturado que presuntamente podría estar vinculado a estos hechos negativos, identificado como Miguel “N”, de 19 años pic.twitter.com/MK17fjmC4u — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 8, 2026

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