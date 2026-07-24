Organizaciones rechazan eliminación de registros académicos en la Usac y exigen investigación

Más de un centenar de organizaciones sociales, académicas, de derechos humanos y personas individuales emitieron este viernes 24 de julio un pronunciamiento conjunto en el que rechazaron la eliminación de registros académicos de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), exigieron la restitución inmediata de los expedientes y solicitaron investigaciones penales por los hechos.

En el comunicado, las entidades manifestaron su solidaridad con el estudiantado y la comunidad universitaria, al considerar que la eliminación de registros constituye una vulneración al derecho a la educación, la libertad de expresión y los derechos de reunión y manifestación.

Las organizaciones responsabilizaron al rector Walter Mazariegos y a las autoridades del Departamento de Registro y Estadística de la universidad por las acciones que calificaron de "arbitrarias e ilegales", las cuales, según señalaron, representan una represalia contra estudiantes que han denunciado la legitimidad del Consejo Superior Universitario y el proceso de elección del rector.

Asimismo, exigieron al Ministerio Público iniciar una investigación penal para determinar responsabilidades y evitar que los hechos queden impunes. También solicitaron al Ministerio de Gobernación actuar, de manera coordinada con la Fiscalía, contra los presuntos grupos que, según el comunicado, han agredido a integrantes de la comunidad universitaria dentro del campus.

El pronunciamiento también demanda la intervención de oficio de la Procuraduría de los Derechos Humanos para garantizar los derechos de los estudiantes afectados y pide al Gobierno, por medio de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), trasladar la información a instancias internacionales.

Las organizaciones expresaron además preocupación por la falta de acciones de la Policía Nacional Civil para garantizar la seguridad de estudiantes durante las protestas y frente a denuncias de intimidación.

Denuncias de estudiantes

El pronunciamiento surge después de que más de 30 estudiantes de la Usac denunciaran la desaparición de sus registros académicos y administrativos, situación que atribuyen a represalias por cuestionar la gestión del rector Walter Mazariegos.

Los afectados presentaron denuncias ante el Ministerio Público y afirmaron que la anulación de sus expedientes les impide continuar sus estudios y retrasa sus procesos de graduación.

Carlos Barrios, estudiante de la Facultad de Derecho, aseguró que la medida busca silenciar a quienes han criticado a las autoridades universitarias.

"Ahora sufrimos persecución y no es más razón que el simple y sencillo hecho de alzar la voz, de defender a la única universidad que nos ha dado la posibilidad de soñar con un mejor futuro. Es inconcebible que este usurpador pretenda silenciar las voces", expresó.

Por su parte, Andrés Luna, representante electo de la Facultad de Ingeniería ante el Consejo Superior Universitario, afirmó que la eliminación de los registros afecta directamente los proyectos de vida de los estudiantes.

Gabriel Ochoa, estudiante del Centro Universitario de Noroccidente, indicó que esperaba graduarse en agosto y que la desaparición de su expediente también pone en riesgo la culminación de su investigación académica.

En medio de esta situación, la Delegación de la Unión Europea en Guatemala y la Embajada de España sostuvieron reuniones con los estudiantes afectados para conocer las denuncias sobre presuntas violaciones a sus derechos académicos y el impacto de estas acciones en el acceso a la educación superior, según informaron ambas representaciones diplomáticas en sus cuentas oficiales.

Esta estructura responde mejor al criterio periodístico: el hecho noticioso es el pronunciamiento de las organizaciones; la denuncia de los estudiantes explica por qué se produjo ese respaldo. Además, el titular y la entrada reflejan el contenido principal del comunicado, que es el documento nuevo.

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