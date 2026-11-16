Personal del Juzgado Segundo Penal denunció ante el Ministerio Público (MP) presuntos actos de intimidación por parte de abogados que se han identificado como representantes del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), informaron este lunes 16 de noviembre fuentes judiciales.

Según la denuncia, los abogados han acudido a esa judicatura para solicitar información y presentar requerimientos relacionados con un proceso judicial. Sin embargo, se señala que estas gestiones han estado acompañadas de actos de intimidación contra trabajadores del juzgado.

La Fiscalía contra la Corrupción del MP ya tiene conocimiento de los señalamientos, los cuales fueron ratificados durante una audiencia celebrada el viernes 13 de noviembre del 2026.

Entre los hechos denunciados figura la actuación del abogado Otto Mynor Alarcón y Alarcón, quien se presentó en el Juzgado Segundo Penal e hizo comentarios a la comisaria de esa instancia sobre supuestas reuniones de personal judicial, incluido el juez, para tratar asuntos relacionados con el proceso.

De acuerdo con lo denunciado, el abogado hizo referencia a reuniones que supuestamente se habrían celebrado en el cuarto nivel de la Torre de Tribunales.

La denuncia también señala que algunas personas grabaron videos del juzgado y de su personal. Ante esa situación, se solicitó la presencia de agentes de seguridad institucional del Organismo Judicial para que verificaran lo ocurrido.

Proceso relacionado con el COG

El Juzgado Segundo Penal, a cargo del juez Mario Hichos, conoce una carpeta judicial relacionada con presuntas irregularidades administrativas y falsificación de documentos en el Comité Olímpico Guatemalteco.

El expediente está vinculado con el presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal del 2022.

Los señalamientos de intimidación surgen en el contexto de ese proceso judicial, aunque la denuncia presentada ante el MP deberá ser investigada para establecer las circunstancias de los hechos denunciados.

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