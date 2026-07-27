Piden condenas de hasta 32 años para presuntos integrantes de Los Topacio, banda señalada de despojar propiedades

El Ministerio Público (MP) solicitó este lunes 27 de julio condenas de entre dos y 32 años de prisión contra seis presuntos integrantes de la estructura “Los Topacio”, señalada de despojar propiedades mediante la falsificación de documentos. La Fiscalía presentó sus conclusiones en el juicio que se sigue contra los acusados en el Tribunal de Mayor Riesgo B.

Según la investigación del MP, en la estructura participaban notarios que registraban inmuebles de su interés y los inscribían a nombre de testaferros.

Después del traspaso, las propiedades eran vendidas a precios accesibles a terceras personas que, según la investigación, también formaban parte de la estructura. Para concretar las operaciones, falsificaban las firmas de los propietarios. La mayoría de las víctimas eran personas de la tercera edad.

Durante la fase de conclusiones del debate, el MP solicitó al tribunal que imponga condenas contra los acusados, mientras que la defensa rechazó los señalamientos y pidió sentencias absolutorias para sus patrocinados.

La Fiscalía solicitó una condena de ocho años y seis meses de prisión contra José Miguel Almengor Mendoza: dos años y seis meses por falsedad ideológica y seis años por asociación ilícita.

Contra Mario Ernesto Avelar Ramírez, el MP pidió una condena total de 32 años de prisión: seis años por asociación ilícita, cuatro años por falsedad ideológica, dos años por caso especial de estafa, seis años por otro caso especial de estafa, ocho años por uso de documentos falsificados, dos años por uso público de nombre supuesto y seis años por lavado de dinero u otros activos.

Además, la Fiscalía solicitó que, una vez cumplida la condena, el acusado sea expulsado hacia El Salvador, de conformidad con el artículo 42 del Código Penal.

El MP también pidió una condena total de 18 años de prisión contra una mujer identificada únicamente como Claudia: seis años por encubrimiento propio, dos años por uso de documentos falsificados, dos años por falsedad ideológica, dos años por casos especiales de estafa y seis años por asociación ilícita.

Para un acusado identificado como Roberto, la Fiscalía solicitó una condena de 10 años de prisión: dos años por uso de documentos falsificados, dos años por casos especiales de estafa y seis años por asociación ilícita.

En contra de Mynor Jacobo Barrios, el MP pidió dos años de prisión por falsedad ideológica.

Para Rubén Orlando Calderón, la Fiscalía solicitó una condena de 10 años y seis meses de prisión: dos años por falsedad ideológica, dos años por casos especiales de estafa y seis años y seis meses por coacción.

Después de las conclusiones comenzaron las réplicas del Ministerio Público y de los abogados defensores.

El Tribunal de Mayor Riesgo B aplazó el debate para el 10 de agosto, cuando se espera que fije la fecha para dar a conocer la sentencia.

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