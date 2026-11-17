La Policía Nacional Civil (PNC) investiga posibles conflictos entre vecinos como uno de los móviles del ataque armado que dejó tres fallecidos en la aldea El Carpintero, San José Acatempa, Jutiapa, entre ellos dos agentes de la institución que eran esposos.

César Mateo, portavoz de la PNC, informó que existen varias líneas de investigación para esclarecer el ataque, ocurrido el martes 10 de noviembre. Aunque evitó revelar las hipótesis bajo seguimiento, señaló que una de ellas estaría relacionada con posibles problemas entre personas del mismo sector.

Mateo explicó que distintas unidades de investigación participan en las diligencias, entre ellas la unidad de videoforense, para establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

El portavoz confirmó que se efectuaron varios allanamientos relacionados con el caso, durante los cuales se recopilaron indicios que permitirán fortalecer las investigaciones.

Dos agentes entre las víctimas

Los agentes fallecidos fueron identificados como Reyna Erendy Linares Méndez, de 38 años, y Jesús Manuel Yaxón Tacaxoy, de 39, quienes eran esposos, estaban de vacaciones y se encontraban acompañados de familiares cuando ocurrió el ataque.

Linares Méndez tenía 16 años de servicio en la PNC y estaba destacada en Jutiapa, mientras que Yaxón Tacaxoy acumulaba 12 años en la institución y estaba asignado en Mixco.

Según la información de la investigación, las víctimas habían acudido a una farmacia y, cuando abordaban su vehículo, fueron atacadas a balazos por desconocidos que viajaban en un automotor tipo agrícola.

Los atacantes huyeron con rumbo a Quesada, Jutiapa. En el lugar, las autoridades localizaron más de 20 indicios balísticos que podrían contribuir al esclarecimiento del caso.

La tercera víctima mortal fue Rubidia Graciela Méndez Moreno, madre de Linares Méndez, quien fue trasladada al Hospital Nacional de Jutiapa, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El ataque también dejó heridos a tres menores de 1, 3 y 8 años, así como a una mujer de 19 años, quien sufrió lesiones en un brazo, el abdomen y una pierna.

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