Como otros productos, las municiones también tienen fecha de caducidad. Los agentes de la División de Policía de Mercados (Polimerc), adscrita a la Policía Nacional Civil (PNC), figuran entre aquellos efectivos que afirman haber comprado sus propias municiones en más de una ocasión, debido a que no les son reemplazadas por la institución policial cuando estas alcanzan su tiempo de caducidad.

Agentes de otras unidades afirman haber tenido el mismo problema, aunque reconocen que la situación empieza a cambiar con los nuevos protocolos que se implementan.

Municiones muertas

Carlos Aquino, director de Táctica y Seguridad GT y especialista en armas y municiones, dice que las balas pueden duran mucho tiempo si se almacenan adecuadamente. Sin embargo, si estas tienen contacto con el agua o se almacenan en lugares húmedos se dañarán y no funcionarán al momento de ser percutadas, por lo que se recomienda cambiarlas cada 6 meses.

“Muchos dirán que soy exagerado, pero tiene que ver con el ambiente en que permanecen, si se mojan deben cambiarse de inmediato y hablo de las que se portan en el arma, si están en bodegas pueden durar mucho más”, afirmó

“No es que a los seis meses fallen todas las municiones, pero si la pólvora se humedece el fulminante no hará combustión dentro del casquillo y la ojiva no saldrá, es una munición muerta”, agrega.

Uno de los riesgos para los agentes policiales, según Aquino, es que a diario se encuentran en escenarios de riesgo y no saben en qué momento deberán utilizar el arma de fuego, por lo que las municiones deben estar en perfectas condiciones.

“Yo tengo municiones desde hace años, pero son para práctica y si me fallan no hay problema porque es práctica, pero en mi arma personal si trato de rotarlas cada cierto tiempo para tener certeza de que funcionarán, no hay que arriesgarse a que no funcionen”, acotó.

Este año el Ministerio de Gobernación (Mingob) ha adquirido 312 mil municiones de diferentes calibres a Q977 mil 500,según el portal Guatecompras. De esa cantidad 275 mil son para que los alumnos de la academia hagan prácticas de tiro real, también se ha buscado que los agentes cumplan con más tiempo de práctica, pues se determinó que habían mandos superiores que practicaron tiro solo cuando ingresaron a la institución policial.

El director de la PNC, David Custodio Boteo, afirma que cuando tomó la dirección de la institución, empezaron de "cero" a dotar de municiones a los agentes, debido a que muchos cargaban sus tolvas con cinco y seis municiones, una situación que los ponía en riesgo ante un eventual enfrentamiento porque no responderían adecuadamente, por lo que este año se han distribuido 2 millones 875 mil 500 municiones a nivel nacional, tanto para la práctica de tiro, como para los agentes que integran comisarías y unidades especializadas.

"Se ha hecho una planificación para comprar y dotar a las comisarías de municiones, además se acordó cambiar las municiones cada año porque hasta el año pasado no se hacía, primero se oxidaban los casquillos y no se las cambiaban", afirmó.

Boteo explicó que cuando a un agente se le asigna su pistola se le dota de 30 municiones y dos cargadores o tolvas, y las deben portar cargadas.

El jefe policial explicó que si un agente no tiene municiones, el jefe de comisaría o subestación debe gestionarlas. Sin embargo, Boteo dice que aún hay falta de gestión y no se hace, por lo que ha emitido llamadas de atención y advierte de sanciones si no se cumple.

"Si un agente participa en un enfrentamiento y utiliza 20 municiones el jefe tiene que pedir por medio de oficio 20 municiones, porque también debe haber un cierto control, no se pueden dar balas a cada rato porque las pueden vender y ser utilizadas en hechos delictivos”, acotó.

“Si un agente utilizó cinco municiones debe reportar por qué las usó”, dijo Boteo.

Gasto

En el 2023 el Mingob adquirió 2 millones 200 mil municiones calibre 5.56 mm a Q19 millones 250 mil. Parte de ese lote de balas se destinó para práctica de tiro.

En el 2022 el Mingob adquirió 10 millones de municiones calibre 9 mm a Q27 millones, destinadas únicamente para las prácticas de tiro que ahora son obligatorias para toda la PNC, incluido el personal administrativo.

Las prácticas según los jefes policiales se hacen cada seis meses, como una estrategia que se implementó debido a que hubo agentes que durante 20 años no volvieron a disparar ni a recibir tácticas para no ser desarmados.

Hasta el 2022 practicar tiro solo era obligatorio para los aspirantes a ingresar en la institución, quienes buscaban integrar unidades de investigación como la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) y la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (Sgaia), y los que buscaban un ascenso a oficial o comisario.

Para que todo se desarrolle en orden y los agentes tengan suficiente preparación se hace por grupos. Van por comisaría y no todos tienen que venir a la academia de la capital para practicar, porque se les presta los polígonos del Ejército.

Mario Mérida, exviceministro de Gobernación y analista en temas de seguridad, dice que si bien es importante la práctica de tiro para que los agentes tengan suficiente preparación, los agentes también deben adaptarse a la tecnología y para ello la cartera debería invertir en los polígonos virtuales, los cuales, a su criterio, son tan prácticos como “un videojuego”, pero incluso mejores para reflejar una situación real en la que los agentes tienen que saber actuar.

“En cada capacitación cada policía recibe 50 proyectiles. Una caja con 50 municiones calibre 9 mm que son las que se utilizan en las prácticas y tienen un costo entre Q125 y Q150”, afirmó.