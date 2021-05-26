Podcast: Caso Isabel Véliz Franco, capítulo 1, “La desaparición”

Justicia

|

Suscriptores

Podcast: Caso Isabel Véliz Franco, capítulo 1, “La desaparición”

En 2001, María Isabel Véliz Franco tenía 15 años. Una tarde de diciembre, una semana antes de Navidad, desapareció. Su cuerpo, con señales de violencia fue encontrado en Mixco dos días después. Esta es la historia de la lucha de su madre, Rosa Franco, por encontrar justicia.

Juan Manuel Vega

|

También puede leer aquí más sobre el tema

“Cuando la mataron a ella me mataron a mí también”: la incansable lucha de Rosa Franco para obtener justicia por la muerte de su hija María Isabel, 20 años después.  El cuerpo de María Isabel Véliz Franco fue hallado el 18 de diciembre de 2001. Fue una de las 303 mujeres ultimadas de forma violenta ese año y de las 12 mil 700 que suman desde entonces a la fecha, de las cuales el 95% está impune.

Esta investigación fue realizada por Mariajosé España y Katerin Chumil, con el acompañamiento y edición de Claudia Acuña y Eswin Quiñonez. Gracias especiales a Nimsi Rosales que también colaboró con su voz.

La preproducción de este podcast de Prensa Libre estuvo a cargo de Juan Manuel Vega, con Brian Martínez en la posproducción y la edición general de Claudia Cruz.

ARCHIVADO EN:

Alerta Isabel-Claudina Caso Isabel Véliz Franco Femicidios Pl plus  
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM