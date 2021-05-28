Podcast: Caso Isabel Véliz Franco, capítulo 3, “La condena”

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“Cuando la mataron a ella me mataron a mí también”: la incansable lucha de Rosa Franco para obtener justicia por la muerte de su hija María Isabel, 20 años después. El cuerpo de María Isabel Véliz Franco fue hallado el 18 de diciembre de 2001. Fue una de las 303 mujeres ultimadas de forma violenta ese año y de las 12 mil 700 que suman desde entonces a la fecha, de las cuales el 95% está impune.
Esta investigación fue realizada por Mariajosé España y Katerin Chumil, con el acompañamiento y edición de Claudia Acuña y Eswin Quiñonez. Gracias especiales a Nimsi Rosales que también colaboró con su voz.
La preproducción de este podcast de Prensa Libre estuvo a cargo de Juan Manuel Vega, con Brian Martínez en la posproducción y la edición general de Claudia Cruz.