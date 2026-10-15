Promesa de empleo en Facebook termina en pesadilla: adolescente hondureña permanecía retenida en Salamá

Una adolescente hondureña de 16 años, cuya desaparición fue reportada el pasado 11 de octubre después de que respondiera a una oferta de trabajo publicada en Facebook, fue rescatada sana y salva por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en una vivienda del barrio Hacienda La Virgen, Salamá, Baja Verapaz.

De acuerdo con la información policial, la menor fue trasladada bajo engaños desde San Pedro Sula, Honduras, luego de atender una publicación en la red social Facebook que ofrecía una oportunidad de empleo. Sin embargo, la oferta resultó ser falsa y la adolescente terminó retenida en un inmueble de territorio guatemalteco.

El caso movilizó a las autoridades después de que se denunciara su desaparición ante la Procuraduría General de la Nación (PGN), que activó una alerta Alba-Keneth para facilitar su localización.

La adolescente permanecía en una vivienda del barrio Hacienda La Virgen, donde sus gritos de auxilio, según la información preliminar, alertaron a vecinos del sector.

Una llamada anónima permitió localizarla

El rescate fue efectuado por agentes de la Comisaría 52 de la PNC, después de que una persona efectuara una llamada anónima a la línea de emergencias 110 para alertar sobre el inmueble donde se encontraba la adolescente.

La información recibida permitió que los policías intervinieran en la vivienda y localizaran a la menor, quien permanecía retenida en el lugar.

Según los datos preliminares, los gritos de auxilio de la adolescente habían llamado la atención de vecinos, una circunstancia que permitió alertar a las autoridades sobre su situación.

Desapareció tras responder a una oferta de empleo

La desaparición de la adolescente se remonta al 11 de octubre, cuando se perdió su rastro después de responder a la publicación de una oferta de trabajo en Facebook.

De acuerdo con la información proporcionada, la propuesta laboral fue utilizada para engañarla y trasladarla desde San Pedro Sula, Honduras, hacia Guatemala.

La oferta de empleo, que inicialmente motivó a la adolescente a responder al anuncio, resultó ser falsa. Posteriormente, la menor fue localizada en la vivienda de Salamá, donde permanecía retenida.

La información disponible no precisa las características del empleo ofrecido, quién publicó el anuncio ni las circunstancias en las que la adolescente fue trasladada desde Honduras hasta Baja Verapaz.

Tampoco se ha informado cuánto tiempo permaneció retenida en la vivienda ni quiénes serían los responsables de haberla trasladado mediante engaños.

Adolescente quedó bajo protección de la PGN

Después del rescate, personal de la Oficina de Atención a la Víctima de la PNC brindó acompañamiento a la adolescente.

Posteriormente, la menor quedó bajo resguardo de la Procuraduría General de la Nación, institución ante la cual había sido denunciada su desaparición y que activó la alerta Alba-Keneth para facilitar su búsqueda.

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