Qué se sabe del allanamiento en el Instituto Fischmann, donde padres derribaron portón y llegaron antimotines

Padres de familia derribaron un portón del Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann, ubicado en la zona 13 de la capital, este viernes 23 de octubre, para ingresar al establecimiento y conocer el estado de sus hijos, quienes permanecían en el lugar mientras el Ministerio Público (MP) efectuaba un allanamiento.

Un pelotón de agentes antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) llegó al establecimiento, donde también hay presencia de personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Las diligencias comenzaron durante el día y generaron preocupación entre los padres de familia, debido a que los estudiantes permanecían dentro del instituto mientras las autoridades revisaban dispositivos móviles como parte de una investigación.

Según información proporcionada por la PGN, durante el operativo se revisaron teléfonos celulares de aproximadamente 200 estudiantes de nueve secciones. Como resultado, las autoridades localizaron alrededor de 30 dispositivos que contenían videos y fotografías relacionados con el caso investigado.

La institución también informó que, durante las diligencias, se identificó a una posible víctima vinculada con la denuncia presentada ante el MP, por lo que corresponde brindarle atención y protección conforme a las circunstancias del caso.

MP mantiene reserva sobre la investigación

El MP confirmó que las diligencias continúan y que el caso permanece bajo investigación. Sin embargo, indicó que no puede proporcionar mayores detalles debido a que hay menores de edad involucrados.

"El caso sigue en investigación y se continúan con las diligencias correspondientes, al tratarse de un caso donde están involucrados menores de edad no se puede compartir mayor información para resguardar a los menores", respondió el Departamento de Comunicación y Prensa del MP.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal y las diligencias se efectúan en seguimiento a una denuncia y por requerimiento de una jueza contralora.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado públicamente el contenido de los archivos encontrados ni han precisado los hechos que motivaron la investigación.

PGN interviene para proteger a los estudiantes

El operativo se realizó con presencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN) desde el inicio, a solicitud del Ministerio Público (MP), para velar por los derechos de los adolescentes.

La PGN informó que el operativo contemplaba el traslado de adolescentes al Modelo de Atención Integral de Justicia Juvenil (MAIJU), sede que reúne a jueces, fiscales y defensores especializados en justicia juvenil. Sin embargo, el traslado no se concretó.

Mineduc pide mantener la calma

El Ministerio de Educación (Mineduc) hizo un llamado a los padres de familia y a la población para mantener la calma y facilitar las diligencias judiciales.

La cartera informó que un supervisor educativo permanece en el establecimiento y que representantes de la PGN y la PDH acompañan el procedimiento para velar por el respeto de los derechos de los estudiantes.

También aseguró que mantiene comunicación con las autoridades y da seguimiento a la situación, al considerar prioritarias la seguridad y la integridad de los alumnos.

Según información preliminar, en el establecimiento había alrededor de 700 estudiantes, la mayoría menores de edad.

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