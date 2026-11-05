Recapturan a alias “El Tigre”, presunto exintegrante de Los Zetas, por delitos de narcotráfico

Horst Walther “N”, de 59 años, alias “El Tigre”, fue capturado este jueves 5 de noviembre por delitos relacionados con el narcotráfico en la zona 12 de Cobán, Alta Verapaz. El detenido ya había sido extraditado a Estados Unidos, donde cumplió una condena por delitos relacionados con el trasiego de drogas, y ahora es requerido por la justicia guatemalteca.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) participaron en la captura, como resultado de acciones operativas y de inteligencia dirigidas contra estructuras vinculadas al narcotráfico.

Según la información policial, Horst Walther “N” registra antecedentes de capturas en 2000, 2002 y 2012. La última ocurrió el 3 de abril de ese año, en un sector de Sacatepéquez, cuando fue detenido con fines de extradición a Estados Unidos, país que lo reclamaba por delitos relacionados con el narcotráfico.

El antecedente de su extradición vuelve a colocar su nombre en un caso relacionado con el tráfico de drogas, esta vez en Guatemala, donde fue aprehendido por los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, así como asociaciones delictivas.

MP señala que dirigía una estructura criminal

El Ministerio Público (MP) informó que, de acuerdo con la investigación, Horst Walter presuntamente dirige una organización criminal denominada Los Tigres, dedicada a coordinar el traslado y la comercialización de sustancias ilícitas en los departamentos de El Quiché y Alta Verapaz.

La Fiscalía también indicó que, como parte de las diligencias investigativas, se identificó a otros integrantes de esta estructura criminal. Entre ellos figuran dos hombres que fueron capturados previamente por el delito de asociaciones delictivas.

Los antecedentes de alias “El Tigre”

Según los antecedentes policiales proporcionados, alias “El Tigre” fue detenido el 3 de abril de 2012 durante un operativo en la colonia Condado Portland, San Lucas Sacatepéquez, en el kilómetro 28.5 de la ruta Interamericana. En esa ocasión, la captura respondió a una solicitud de extradición de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Después de su detención, fue trasladado a la prisión de Fraijanes I, luego de que el Tribunal Tercero de Sentencia le notificara la solicitud de extradición.

Overdick permaneció siete años, un mes y siete días en prisión, según los antecedentes proporcionados. Posteriormente, cumplió su condena en Estados Unidos y regresó a Guatemala como deportado.

Investigaciones policiales también lo han vinculado con la organización mexicana de narcotráfico Los Zetas. Según esos reportes, habría facilitado espacios y coordinaciones para la expansión de esa estructura en Guatemala desde 2008, principalmente en Petén, Alta Verapaz e Izabal.

1/4 En la zona 12 de Cobán, Alta Verapaz, policías de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica #SGAIA capturaron a Horst Walther "N", de 59 años, alias “El Tigre” por los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, y asociaciones delictivas. https://t.co/xtcshuahe1 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 5, 2026

📍 Alta Verapaz El Ministerio Público, en coordinación con la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil logró la aprehensión de Horst Walter Overdick Mejía, alias “El Tigre”, en el departamento de Alta Verapaz. El detenido es sindicado de los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, así como de asociaciones delictivas. De acuerdo con la investigación, Overdick Mejía lidera una organización criminal denominada “Los Tigres” dedicada a coordinar el traslado y la comercialización de sustancias ilícitas en los departamentos de El Quiché y Alta Verapaz. Como parte de las diligencias investigativas, también se ha logrado identificar a otros integrantes de esta estructura criminal, entre ellos, dos hombres que fueron aprehendidos previamente por el delito de asociaciones delictivas. — MP de Guatemala (@MPguatemala) November 5, 2026

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