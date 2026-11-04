Justicia
Recusan a juez del caso Los Calavera, vinculados con la muerte de dos directivos de un hospital privado de la zona 10
El abogado Alejandro Arriaza recusó al juez Edy Otoniel De León, quien conoce el caso Los Calavera, por presuntamente haber externado opinión sobre el proceso.
Una audiencia del caso Los Calaveras se desarrolla en la Torre de Tribunales. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)
El abogado Alejandro Arriaza presentó este miércoles 4 de noviembre una recusación contra el juez Edy Otoniel de León, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo C, por presuntamente haber externado opinión sobre el caso Los Calavera, en el que cuatro personas están señaladas de participar en la muerte de dos directivos de un hospital privado de la zona 10 capitalina.
Los crímenes ocurrieron en el 2022 y el 2023 y, según las investigaciones del Ministerio Público (MP), estarían relacionados con el impago de extorsiones.
Tras la recusación presentada por Arriaza, el juez De León deberá decidir si la rechaza y continúa conociendo el proceso o si la acepta y traslada el expediente a una Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo para que los magistrados resuelvan sobre el caso.
Antecedentes del caso Los Calavera
Según las pesquisas del MP, la junta directiva del hospital privado contrató un servicio de transporte en microbuses para movilizar a su personal.
Sin embargo, después de que el hospital dio por finalizado el contrato, comenzaron las extorsiones.
La investigación del MP apunta a que la estructura denominada Los Calavera presuntamente utilizaba el negocio de transporte como fachada para lavar dinero.
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