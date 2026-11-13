Reprograman audiencia de Horst Oberdick, alias El Tigre, señalado de dirigir una estructura dedicada al narcotráfico

El Juzgado de Mayor Riesgo C suspendió este viernes 13 de noviembre la audiencia de primera declaración de Horst Walther Overdick, alias "El Tigre", señalado de delitos relacionados con el narcotráfico y de haber mantenido vínculos con la organización criminal mexicana Los Zetas.

La diligencia judicial fue reprogramada para el 30 de noviembre, en horas de la mañana, debido a que uno de los sindicados en el caso no fue trasladado al juzgado.

Overdick, de 59 años, fue capturado el jueves 5 de noviembre en la zona 12 de Cobán, Alta Verapaz, por los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, así como asociaciones delictivas.

Según el Ministerio Público (MP), Overdick presuntamente dirige una estructura criminal denominada Los Tigres, dedicada a coordinar el traslado y la comercialización de drogas en Quiché y Alta Verapaz.

La investigación también permitió identificar a otros presuntos integrantes de la organización, contra quienes las autoridades han ejecutado órdenes de captura por su posible participación en actividades relacionadas con el narcotráfico.

Señalamientos de vínculos con Los Zetas

Horst Walther Overdick también ha sido vinculado por investigaciones policiales con Los Zetas, organización mexicana dedicada al narcotráfico que extendió sus operaciones a Guatemala.

Según los antecedentes policiales, Overdick habría facilitado espacios y coordinaciones para la expansión de esa estructura criminal en territorio guatemalteco desde el 2008, principalmente en Petén, Alta Verapaz e Izabal.

El detenido registra antecedentes de capturas en el 2000, el 2002 y el 2012. La última ocurrió el 3 de abril del 2012, durante un operativo en la colonia Condado Portland, San Lucas Sacatepéquez, en el kilómetro 28.5 de la ruta Interamericana.

En esa ocasión, las autoridades lo detuvieron con fines de extradición a Estados Unidos, donde era requerido por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Después de su captura fue trasladado a la prisión de Fraijanes I, luego de que el Tribunal Tercero de Sentencia le notificara la solicitud de extradición.

De acuerdo con los antecedentes proporcionados, Overdick permaneció siete años, un mes y siete días en prisión. Posteriormente, cumplió su condena en Estados Unidos y regresó a Guatemala como deportado.

Capturas de presuntos integrantes de Los Tigres

Las investigaciones del MP también señalan la participación de otras personas en la estructura criminal que presuntamente dirige Overdick.

La noche del viernes 6 de noviembre, la Policía Nacional Civil (PNC) informó de la captura de Yishini "N", de 49 años, en la aldea El Limón, Chisec, Alta Verapaz.

El detenido tenía una orden de captura vigente por el delito de asociaciones delictivas, debido a su presunta participación en Los Tigres.

Según las investigaciones, Yishini "N" habría tenido a su cargo la coordinación de entregas de droga en sectores de Quiché y Alta Verapaz.

Con esta detención, las autoridades reportaron cuatro capturas de presuntos integrantes de la organización.

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