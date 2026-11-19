La exvicepresidenta Roxana Baldetti fue trasladada este jueves 19 de noviembre al Hospital General San Juan de Dios, por orden de la jueza Abelina Cruz Toscano, luego de que no se concretara su traslado al Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, en la zona 18 capitalina, informaron fuentes judiciales.

La jueza del Juzgado de Mayor Riesgo D dispuso que la exfuncionaria ingresara al centro asistencial, donde fue recibida en el área de Emergencia. Las autoridades del hospital indicaron que no pueden proporcionar detalles sobre su estado de salud.

El traslado ocurre después de que el Sistema Penitenciario solicitara apoyo a los Bomberos Voluntarios para movilizar a Baldetti desde su residencia, ubicada en el kilómetro 10.5 de la carretera a El Salvador, hacia un centro hospitalario o una prisión.

Según los socorristas, recibieron dos oficios relacionados con la exvicepresidenta. El primero requería una ambulancia para trasladarla desde su residencia al Hospital General San Juan de Dios, procedimiento programado para el 24 de noviembre.

El segundo documento solicitaba apoyo para llevarla al Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, aunque no establecía una fecha ni un horario para efectuar el traslado.

El requerimiento fue emitido por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Grupo B, por lo que los Bomberos Voluntarios solicitaron ampliar la información para coordinar el procedimiento.

Finalmente, Baldetti fue ingresada en el Hospital General San Juan de Dios, mientras continúa pendiente de aclararse cuándo podría ser trasladada al centro carcelario.

Casos de corrupción

La exvicepresidenta ha enfrentado procesos judiciales por varios casos de corrupción relacionados con hechos ocurridos durante el gobierno que integró junto con el expresidente Otto Pérez Molina, entre el 2012 y el 2015.

Ambos renunciaron a sus cargos en el 2015, en medio de protestas ciudadanas que exigían su salida del poder, después de que se descubrieran varios esquemas de corrupción que involucraban a funcionarios de su administración.

Baldetti dejó la Vicepresidencia en mayo de ese año, mientras que Pérez Molina renunció a la Presidencia en septiembre, en medio de la crisis política provocada por las investigaciones de corrupción.

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