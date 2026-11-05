Sala de Apelaciones absuelve a tres exdiputados y anula condenas por caso Asalto al Ministerio de Salud

La Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo revocó la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Mayor Riesgo D contra los exdiputados Ronald Arango, Aracely Chavarría y Humberto Leonel Sosa, a quienes absolvió por el delito de tráfico de influencias en forma continuada, en el caso Asalto al Ministerio de Salud, informaron este jueves 5 de noviembre fuentes judiciales.

El fallo de primera instancia fue emitido el 3 de agosto pasado, cuando el tribunal, presidido por el juez Fredy Aguilar, encontró culpables a los tres exparlamentarios. La resolución fue adoptada por unanimidad.

Chavarría había sido condenada a siete años y 11 meses de prisión inconmutable; Arango, a seis años y cuatro meses de prisión inconmutable; mientras que Sosa recibió una pena de tres años y nueve meses de prisión conmutable, a razón de Q100 diarios. Además, los tres habían quedado inhabilitados para ejercer cargos públicos durante la vigencia de sus respectivas penas.

En los tres casos, la Sala resolvió dejarlos libres de los cargos formulados por el delito de tráfico de influencias.

Como consecuencia de las absoluciones, los magistrados dejaron sin efecto las penas principales y accesorias, así como las demás consecuencias jurídicas derivadas de las condenas. Entre estas figura la reparación digna que había sido impuesta a los tres exdiputados.

La resolución también establece que las medidas sustitutivas otorgadas a los acusados quedarán sin efecto una vez que el fallo adquiera firmeza.

La investigación, que se dio a conocer en 2019, señala que los exdiputados habrían aprovechado su condición de legisladores para solicitar la contratación de personas afines en el Ministerio de Salud, durante la gestión de Jorge Villavicencio como ministro.

Según la investigación, la estructura habría operado mediante el cobro de comisiones por obras públicas, adquisiciones irregulares y el tráfico de unas 450 plazas, vinculadas con favores políticos, cuotas semanales y plazas fantasma.

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