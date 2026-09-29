Secuestro de odontólogo Julio Martínez: Juez vuelve a beneficiar a Andrés Alcázar y clausura provisionalmente el proceso

El Juzgado de Mayor Riesgo B resolvió la clausura provisional por cinco meses del proceso contra Andrés Alcázar Crespo, ligado por plagio o secuestro en grado de complicidad por el caso del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, cuyo paradero se desconoce desde mayo del 2025.

La resolución representa un nuevo beneficio judicial para Alcázar Crespo, después de que el juez Eduardo Orozco le otorgó arresto domiciliario con control telemático el pasado 17 de septiembre.

Con la clausura provisional, el Ministerio Público (MP) deberá continuar con la investigación y recabar más información relacionada con la ubicación de Alcázar Crespo el día en que ocurrió el secuestro.

El plazo fijado para la clausura provisional es de cinco meses. El nuevo acto conclusivo quedó programado para el 26 de febrero del 2027 y la audiencia de etapa intermedia para el 11 de marzo del 2027.

Recibió arresto domiciliario

El pasado 17 de septiembre, Orozco concedió arresto domiciliario con control telemático a Alcázar Crespo, quien había sido ligado a proceso penal por plagio o secuestro en grado de complicidad.

Además del arresto domiciliario, el juez le impuso la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse durante los primeros cinco días de cada mes en la sede del MP para efectuar el registro biométrico. También fijó una caución económica de Q10 mil.

Orozco accedió entonces a una petición de la defensa y autorizó que Alcázar Crespo pueda movilizarse en los municipios de Santa Catarina Pinula, San José Pinula y Fraijanes, así como en la capital.

Después de aquella resolución, los abogados de la víctima indicaron que apelarían la decisión judicial.

Alcázar Crespo, de 19 años, fue capturado mediante una orden de aprehensión emitida el 2 de julio y ejecutada nueve días después.

El secuestro del odontólogo

Julio Amílcar Martínez Murillo desapareció el 28 de mayo del 2025, cuando se dirigía a su clínica en El Jocotillo, Villa Canales.

Según la investigación del MP, el odontólogo fue seguido por al menos tres vehículos desde que salió de un centro comercial ubicado en la ruta a El Salvador. Posteriormente, fue interceptado después del kilómetro 38 de la ruta hacia El Jocotillo.

Durante nueve días, los secuestradores negociaron con la familia y exigieron Q5 millones para liberar a Martínez Murillo.

El 5 de junio del 2025, un familiar entregó Q763 mil en una gasolinera de la avenida Hincapié, zona 13, como parte de las exigencias de los secuestradores.

El dinero fue recibido por un hombre que utilizaba un casco de motocicleta para evitar ser identificado por las cámaras de vigilancia. Después de la entrega, la familia no volvió a tener comunicación con el odontólogo y su paradero continúa sin establecerse.

La Fiscalía identifica como presunto cabecilla de la estructura a Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, amigo de Martínez Murillo desde hacía más de 12 años.

De acuerdo con el MP, esa relación habría permitido a Girón Castañeda conocer las rutinas y los movimientos del odontólogo para planificar el secuestro.

Girón Castañeda también figura como sindicado en otras investigaciones de la Fiscalía contra el Crimen Organizado relacionadas con presuntos delitos de robo y hurto de vehículos.

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