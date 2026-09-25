Seis personas quedan ligadas a proceso por manipulación no autorizada de la red eléctrica

Seis personas quedaron ligadas a proceso por el delito de atentado contra la seguridad de los servicios, luego de ser detenidas en dos casos relacionados con la manipulación no autorizada de la red eléctrica en Retalhuleu y Huehuetenango, según información judicial y policial.

Cuatro de las capturas se registraron en la aldea Ocosito 2, San Sebastián, Retalhuleu, donde agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a cuatro personas señaladas de efectuar manipulaciones en la red de distribución eléctrica.

El caso fue trasladado al Juzgado de Primera Instancia Penal de Retalhuleu, que resolvió ligar a proceso a los cuatro detenidos por el delito de atentado contra la seguridad de los servicios, según fuentes judiciales.

El juez otorgó medidas sustitutivas a los procesados, quienes deberán cumplir las condiciones establecidas mientras continúa la investigación.

De acuerdo con la información judicial, las personas procesadas por este delito pueden enfrentar una pena de tres a seis años de prisión.

Dos capturas en Huehuetenango

Un segundo caso ocurrió en La Libertad, Huehuetenango, donde Raúl “S”, de 55 años, y Moisés “P”, 28, fueron aprehendidos el 18 de septiembre pasado y posteriormente quedaron ligados a proceso.

Según el parte policial, agentes de la PNC detuvieron a los dos hombres en el cantón Los Jobales, La Libertad, Huehuetenango, luego de que presuntamente los sorprendieran mientras manipulaban cables de conducción eléctrica en un poste de concreto propiedad de la empresa Energuate.

El documento policial señala que los agentes solicitaron a los hombres su identificación y los documentos que los autorizaran para efectuar esos trabajos. Según el parte, ambos manifestaron que carecían de autorización y que no pertenecían a ninguna empresa.

Los detenidos fueron trasladados a una sede policial para su consignación, informó la PNC.

Durante el procedimiento, los agentes también incautaron equipo y herramientas. El parte policial detalla lazos, dos maneas, un casco, dos cinturones de cuero con arnés, herramientas simples, un martillo, una navaja, dos llaves inglesas y un alicate.

Luego de las capturas, ambos fueron presentados ante el Juzgado de Primera Instancia Penal de La Democracia, Huehuetenango. Fuentes judiciales informaron que el órgano jurisdiccional resolvió ligarlos a proceso por el delito de atentado contra la seguridad de los servicios.

Con esa resolución, los dos detenidos se suman a las cuatro personas procesadas en Retalhuleu por hechos relacionados con la manipulación no autorizada de infraestructura eléctrica.

Energuate informó, con anterioridad, que el Decreto 8-2023 introdujo reformas al Código Penal y a la Ley contra la Delincuencia Organizada relacionadas con el hurto de energía eléctrica.

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