Siete policías siguen en carceletas de Tribunales porque juez aún no determina su situación jurídica

Los siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), capturados el pasado 23 de octubre por presuntas irregularidades en la detención de los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz, continuarán en las carceletas de la Torre de Tribunales, debido a que el juez a cargo del proceso aún no ha determinado su situación jurídica.

La audiencia de primera declaración fue suspendida nuevamente este martes 27 de octubre y quedó aplazada para el miércoles 28, a las 9 horas, debido a que todavía falta que uno de los abogados presente sus argumentos antes de que el juez tercero penal, Julio Vásquez Xol, tome una decisión.

Los policías son señalados de la posible comisión de cuatro delitos durante la captura de los hermanos Choc Toz, ocurrida el 17 de octubre, después del ataque armado en el que murieron el exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, en el Campo Marte, zona 5 de la capital.

Los delitos por los que son señalados los agentes son abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte o traslado ilegal de armas de fuego.

Este martes, los siete policías ingresaron a la Megasala de Audiencias, ubicada en el quinto nivel de la Torre de Tribunales, para continuar con su primera declaración ante el Juzgado Tercero Penal.

Sin embargo, la diligencia concluyó sin que el juez resolviera su situación jurídica, por lo que los agentes permanecerán en las carceletas de Tribunales mientras esperan la continuación de la audiencia.

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