Sindicado de participar en ataque contra agentes de la PNC enfrentará juicio por asesinato, terrorismo y sedición

Kevin Goevani Castellanos, presunto integrante del Barrio 18, fue enviado a juicio este miércoles 19 de agosto por asesinato, asociación ilícita, terrorismo, sedición y portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército.

Castellanos es señalado de haber participado en un ataque armado contra los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) Rosmery Chacón y Juan Antonio Paredes, ocurrido el 18 de enero de este año.

La audiencia de etapa intermedia se desarrolló por videoconferencia en el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza Abelina Cruz Toscano.

La Fiscalía señaló que Castellanos habría participado en el ataque junto con otra persona, quien continúa bajo investigación.

Durante la diligencia, el Ministerio Público (MP) solicitó a la jueza Cruz Toscano que Castellanos enfrente juicio por los hechos señalados.

Por razones de seguridad, el MP pidió que sus representantes no fueran documentados durante la audiencia.

La audiencia de ofrecimiento de prueba fue programada para el 25 de agosto próximo.