Testigo afirma que Nelson Santamaría llegó muerto al hospital en juicio contra siete expolicías

Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) declaró este martes 18 de agosto ante el Tribunal de Mayor Riesgo B que el canadiense Milton Nelson Santamaría ya había fallecido cuando fue trasladado por los bomberos al Hospital Nacional de Chimaltenango, el 18 de abril del 2024.

El testigo compareció durante la continuación del juicio contra siete expolicías procesados por distintos delitos relacionados con las muertes de Santamaría y del guatemalteco Eldin Leonel Choc Xi.

El agente explicó que en esa fecha estaba asignado a la subestación policial de El Tejar, Chimaltenango, y se encontraba en la emergencia del Hospital Nacional de cuando observó el ingreso de una ambulancia que trasladaba a un hombre.

Según su declaración, personal médico examinó a la persona y el médico de turno informó que ya había fallecido.

“Fue en el transcurso de las 19.50 horas que arribó la ambulancia (…) de los Bomberos Departamentales de San Andrés Itzapa. Ese día ingresó a las 19.50 horas la unidad de bomberos con una persona en su interior (…) hice las coordinaciones respectivas, que era el Ministerio Público para el levantamiento de cadáver, y el protocolo era avisar a la planta de transmisiones para que mandaran una unidad para que pudiera establecer, porque según manifestaban había una persona herida, o a esa persona la habían golpeado a unas cuadras de la subestación —de la PNC—”, declaró.

El testigo señaló que los socorristas le informaron que habían localizado a la víctima a unas cuadras de la subestación de la PNC de San Andrés Itzapa y que desde ese municipio la trasladaron al hospital.

También describió la complexión física y la ropa de la persona trasladada y recordó que tenía una lesión en una de las muñecas.

El agente declaró que después del ingreso de la ambulancia recibió una llamada en la que le solicitaron información sobre la persona, aunque no pudo identificar quién la hizo.

Añadió que dos bomberos trasladaron el cuerpo, pero indicó que no recuerda sus nombres.

El testigo afirmó que ese mismo día personal de la Inspectoría General de la PNC llegó al hospital para entrevistarlo y que entonces se enteró de que podría tratarse de un homicidio.

Relatan búsqueda de Choc Xi

Durante el debate también declaró un subinspector de la unidad Antisecuestros de la PNC, quien explicó cómo se desarrolló la búsqueda de Eldin Leonel Choc Xi.

El investigador relató que junto con personal fiscal, de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (Dicri) y familiares efectuaron una búsqueda en el cementerio de San Andrés Itzapa y posteriormente en las cercanías del campo de futbol.

Al día siguiente, agregó, participaron en un rastreo junto con bomberos, un equipo K-9 y familiares en un área cercana a un basurero donde hay varios pozos, pero los resultados fueron negativos.

“El siguiente día se hizo una búsqueda en el basurero, porque la familia tenía información que ahí habían dejado el cuerpo, pero fue negativo, hasta el 24 de abril que se tuvo información de que había aparecido un cuerpo en un terreno baldío, en el camino que conduce de San Miguel Dueñas hacia Calderas, San Andrés Itzapa. Dos días después, el Inacif comprobó que era el cuerpo de Eldin Leonel Choc”, declaró el investigador.

El subinspector afirmó que cuando asumieron el caso les informaron que existía la posibilidad de que Choc Xi ya hubiera muerto.

También declaró que, según versiones obtenidas durante la investigación, las víctimas habían tenido un problema el 18 de abril y posteriormente desaparecieron. Agregó que tuvieron conocimiento de que habían sido llevadas a la subestación de la PNC del lugar.

El investigador dijo que no recuerda si solicitó un informe escrito sobre lo ocurrido.

Siete expolicías enfrentan juicio

Por el delito de ejecución extrajudicial son procesados Edy Leonel Vásquez Rabanales, exsubinspector de la PNC; Yorleni Lisbeth Macario Ramos; Yulisa Nabely Ayala Yol; Mauricio Abraham Contreras Salán, y Fredy Santiago Velásquez Pérez.

Jeremías Jacobo Rojas enfrenta proceso por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y denegación de auxilio.

Ángel Vásquez Sajbochol es juzgado por incumplimiento de deberes, obstaculización a la acción penal, omisión de denuncia y omisión de auxilio.

Antecedentes del caso

Según la investigación del Ministerio Público (MP), los hechos ocurrieron en abril del 2024 en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

La Fiscalía de Derechos Humanos sostiene que Vásquez Rabanales habría participado en la ejecución extrajudicial de Santamaría y de Choc Xi.

Durante la audiencia de primera declaración, celebrada el 13 de agosto del 2024, los fiscales señalaron que ambas víctimas fueron sometidas a tortura antes de morir.

De acuerdo con la acusación, una de las motivaciones habría sido un acto de homofobia.

Como parte de los indicios presentados, el MP reprodujo cuatro grabaciones obtenidas por un testigo que permanecía cerca del lugar donde presuntamente ocurrieron las agresiones.

En una de las grabaciones se escucha a Choc Xi pedir auxilio: “Ayuda, ayuda, por favor”.

Después de esa audiencia, el juez resolvió ligar a proceso penal a Vásquez Rabanales por ejecución extrajudicial, le impuso prisión preventiva y otorgó al MP tres meses para presentar el acto conclusivo.

El exsubinspector fue deportado a Guatemala el 5 de agosto del 2024 por autoridades de Estados Unidos, luego de haber sido capturado el 11 de junio de ese año en Arizona.

Las autoridades estadounidenses lo detuvieron después de establecer que había ingresado de forma irregular a ese país tras salir de Guatemala, donde era buscado por su presunta participación en la muerte de ambas víctimas.

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