Tribunal declara bajo reserva caso por parricidio y asesinato en San José Pinula

El Tribunal Noveno de Sentencia Penal declaró este lunes 31 de agosto bajo reserva el caso en el que Williams Paredes Chávez es acusado de parricidio y asesinato por la muerte de su mamá, Sara Elena Chávez Carrillo, y de su sobrino, Josué Chávez.

La decisión judicial impide conocer públicamente los detalles del proceso. No se dieron a conocer las razones por las cuales el tribunal decretó la reserva del caso.

Los hechos por los que Paredes Chávez enfrenta el proceso ocurrieron el 23 de marzo del 2023, en un residencial de San José Pinula.

De acuerdo con un examen forense, Sara Elena Chávez Carrillo y Josué Chávez murieron por estrangulamiento.

Paredes Chávez es acusado de haber dado muerte a ambas víctimas.

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