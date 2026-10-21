Tribunal declara culpables a expolicías por la ejecución de Nelson Santamaría y Eldin Choc

El Tribunal de Mayor Riesgo B dictó sentencia contra siete expolicías procesados por la muerte de Nelson Santamaría y Eldin Leonel Choc Xi, ocurrida el 18 de abril del 2024 en San Andrés Itzapa, Chimaltenango. Las penas incluyen condenas de hasta 60 años de prisión por ejecución extrajudicial, mientras que otros delitos fueron modificados durante la resolución judicial.

La jueza María Eugenia Castellanos dio a conocer las penas impuestas a los exagentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Edy Leonel Vásquez Rabanales fue condenado a 60 años de prisión inconmutables por ejecución extrajudicial, con una pena de 30 años por cada víctima.

Freddy Santiago Velásquez Pérez recibió una condena de 60 años de prisión inconmutables por ejecución extrajudicial, distribuidos en 30 años por cada víctima.

En el caso de Mauricio Abraham Contreras Salán recibió una sentencia de 30 años por ejecución extrajudicial de Nelson Santamaría y fue absuelto por la muerte de Eldin Choc Xi.

Yorleni Lisbeth Macario Ramos recibió una condena de cinco años de prisión inconmutables por incumplimiento de deberes, luego de que el tribunal modificara la calificación del delito de ejecución extrajudicial. Además, fue condenada por discriminación a tres años de prisión conmutables por cada víctima, para un total de seis años por ese delito.

Yulisa Nabely Ayala Yol también recibió una condena de cinco años de prisión conmutables por incumplimiento de deberes, luego de que se modificara la calificación del delito de ejecución extrajudicial. Por discriminación, recibió tres años de prisión por cada víctima, para un total de seis años por ese delito.

Jeremías Jacobo Rojas fue condenado a cinco años de prisión conmutables por abuso de autoridad. El tribunal modificó el delito de incumplimiento de deberes por el de detención ilegal, por el cual le impuso tres años de prisión conmutables. Además, fue absuelto del delito de denegación de auxilio.

Ángel Mario Roquel Sajbochol recibió una condena de cinco años de prisión por obstaculización a la acción penal y otra de cinco años de prisión conmutables por incumplimiento de deberes. Por omisión de denuncia, el tribunal le impuso una multa de Q1 mil. También fue absuelto del delito de omisión de auxilio.

Antecedentes del caso

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público (MP), Nelson Santamaría, de nacionalidad salvadoreña y canadiense, y Eldin Leonel Choc Xi, guatemalteco, fueron detenidos por agentes de la PNC el 18 de abril del 2024, señalados de causar desórdenes en la vía pública.

La Fiscalía de Derechos Humanos sostuvo durante el juicio que ambos fueron trasladados a una sede policial, donde habrían sido golpeados.

Según la acusación, Santamaría murió a consecuencia de un golpe mientras permanecía en la sede policial. La investigación señaló que los agentes habrían coordinado con socorristas una versión según la cual el hombre fue localizado en la vía pública y murió al llegar a un centro asistencial.

En cuanto a Choc Xi, la Fiscalía expuso que fue trasladado a un sector apartado de la carretera entre San Andrés Itzapa, Chimaltenango, y San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, donde habría sido estrangulado y sufrió la amputación de varios dedos.

Durante el debate, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales para sustentar su acusación contra los expolicías.

Celebran condenan

Henry Choc Xi, hermano de Eldin Leonel Choc Xi, expresó su satisfacción por la sentencia dictada contra los expolicías procesados por la muerte de su familiar.

“Se hizo justicia”, declaró a su salida del Tribunal.

Choc Xi informó que el jueves por la mañana ofrecerán una conferencia de prensa para dar más detalles del caso.

William Choc Xi, otro hermano de la víctima, también expresó su satisfacción por la resolución judicial.

“Lo logramos, no es nada fácil lo que hemos pasado por todo este tiempo”, afirmó.

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