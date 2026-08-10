Masacre en Boca del Monte: ligan a proceso a sospechoso del caso donde murió “la Mi Amor”, pero por conducir un carro robado

La investigación por la masacre ocurrida el 25 de julio en una vivienda de Boca del Monte, Villa Canales, donde fueron asesinadas siete personas, entre ellas la creadora de contenido María Eugenia Reyes Morales, conocida como "la Mi Amor", dejó este lunes un nuevo avance judicial. Un juez de Paz Penal ligó a proceso a un joven de 19 años, sospechoso de tener relación con el caso, aunque únicamente por delitos vinculados con el vehículo en el que fue capturado.

Miguel "N" fue capturado el sábado 8 de agosto durante un operativo de la Policía Nacional Civil (PNC) y el MP en un predio de vehículos ubicado en el asentamiento El Cerrito, zona 7 capitalina. Las diligencias formaban parte de las pesquisas por la masacre ocurrida en Boca del Monte.

De acuerdo con la investigación policial, el joven conducía una camioneta Hyundai Tucson, modelo 2015, cuyas placas correspondían a otro vehículo. Al verificar el número de chasis, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) establecieron que el automotor tenía reporte de robo desde el 21 de marzo del 2026 y que, presuntamente, fue utilizado el día del ataque armado.

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Las autoridades investigan si el sospechoso tuvo alguna participación en el hecho criminal; sin embargo, por el momento no fue ligado a proceso por delitos relacionados con la muerte de las siete personas.

El ataque armado en Boca del Monte

El ataque ocurrió la noche del 25 de julio en una residencia de Boca del Monte, Villa Canales. Hombres armados irrumpieron en el inmueble y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar.

En el hecho murieron siete personas, entre ellas la creadora de contenido María Eugenia Reyes Morales, de 59 años, conocida en redes sociales como "la Mi Amor", así como su esposo y uno de sus hijos.

Investigadores de la DEIC y fiscales del Ministerio Público inspeccionan vehículos en un predio del asentamiento El Cerrito, zona 7, como parte de las pesquisas por la masacre ocurrida en Boca del Monte, Villa Canales. (Foto Prensa Libre: PNC).

Las investigaciones de la PNC apuntan a que integrantes de la Mara Salvatrucha habrían participado en el ataque. Esa línea de investigación llevó a los agentes a ejecutar un operativo en el asentamiento El Cerrito, donde investigadores de la DEIC y fiscales del MP inspeccionaron durante más de 40 horas un predio de vehículos.

Como resultado de las diligencias, las autoridades localizaron tres vehículos con reporte de robo, incluido el que conducía Miguel "N".