Guatemala carece de programas para reinsertar a la vida laboral a los migrantes deportados

El gran PROBLEMA de Guatemala es el indice de natalidad en general de la poblacion chapina….la pobreza, mala educacion mala salud, inseguridad, corrupcion, la miseriaetc. etc. son efectos de la sobrepoblacion de un pais miserablemente pequeño que no puede competir con los grandes productores de cafe, azucar, banano, madera, mais, frijol, trigo etc, etc y otro moton de comoditis que son los que regulan los precios a nivel mundial….y lo poco que produce este pais sale como materia prima…no es un producto terminado que tenga un valor agregado y por esto las grandes naciones como EEUU, Mexico, Brasil, Vietnam, Colombia etc. nos comen vivos….Eduquemonos y no tengamos hijos hasta ya no poder…aqui vemos miles de familias pobres hasta con 10 0 12 hijos… y viene la Jandrita a dar Q 500 mensuales por guiro pobre que nace…vaya ” programa de bienestar social”…esto no es mas que una compra de votos cada 4 anios….!!! y Babosear mas a la gente pobre y por esto ignorante..!