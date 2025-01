Migrantes retornados: estadísticas muestran un aumento en Guatemala

Hasta el pasado 27 de diciembre, con el último vuelo de retornados guatemaltecos procedentes de los Estados Unidos —vía aérea— ascendió a la cifra de 61 mil 680 personas durante el 2024, de acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). Fueron 508 vuelos que representaron un promedio de 168 personas diarias. Al añadir a los connacionales retornados de México —vía aérea y terrestre— se contabilizaron un total de 76 mil 756 personas, lo que promedia 210 ingresos cada día en el curso del año.



Cada año, la cifra va en aumento. En el 2023, los deportados de los Estados Unidos fueron 55 mil 302 personas. Estos se dividen entre adultos solteros, menores que viajan solos, menores acompañados y unidades familiares.



Aunque la cantidad de deportados ha mostrado un aumento significativo en la última década, hay momentos de alzas importantes. Por ejemplo, en el 2012, excedieron a más de 40 mil deportados. Y en los siguientes dos años, durante el segundo período de la administración Obama, se superaron las 50 mil personas anuales.



En los tres años siguientes, la cifra de deportados se redujo. Pero fue a partir del período de Donald Trump, en el 2018 y en el 2019 cuando volvieron a superar los 51 mil y 54 mil personas anuales, respectivamente.

La pandemia marcó un descenso significativo en los dos años siguientes. Una vez superada la crisis sanitaria mundial, el repunte de deportaciones durante la administración Biden continuó su curso ascendente, hasta las cifras citadas en el 2023 y este año.



El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca vaticina un giro más drástico en la política migratoria. Una de las promesas de campaña fue realizar la mayor deportación de la historia de los Estados Unidos, acabar con los programas Daca y Parole —permiso de permanencia temporal— y cerrar la frontera con México.



Frente a esa perspectiva, dos analistas consultados coinciden en que la cantidad de deportados aumentará, una situación que obliga a las instituciones responsables de su atención a prever la coordinación adecuada para la atención de miles de retornados, además de la necesidad de ampliar los recursos para recibirlos.



Datos oficiales

Luego de varios intentos, los migrantes no lograron su objetivo y ahora deben rehacer su vida. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)



La información demográfica de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (USBP) reportada a lo largo del año fiscal 2024 (octubre-septiembre) indica más de 2.1 millones de “encuentros” de migrantes —de todas las nacionalidades— a lo largo de la frontera suroeste. Sin embargo, este año hubo una reducción de 340 mil 664 personas respecto del 2023. El grupo más numeroso fue el de los adultos en solitario. La Patrulla Fronteriza denomina “encuentros” a los migrantes detenidos y luego expulsados del país, o los que fueron detenidos pero se les permitió pasar por procedimientos de deportación de rutina. Esto incluye solicitar asilo mientras estaban en los Estados Unidos.



Las cifras de guatemaltecos detenidos en estos encuentros muestran una tendencia a la baja, a partir del 2021. En el presente año fueron 204 mil 252 personas.



Igualmente, los menores no acompañados también muestran la misma tendencia. En el 2022 se registraron más de 60 mil niños, mientras que en el 2024 la cifra se redujo a 31 mil 314 casos.



De acuerdo con el documento Política migratoria, elaborado por el IGM, la tendencia de flujos migratorios irregulares hacia los Estados Unidos ha sido creciente, con una breve pausa por el covid-19.



Destaca que el número de detenciones de guatemaltecos creció exponencialmente como resultado de la aplicación del Título 42 del Código de los Estados Unidos, lo que conllevó a la reincidencia de muchos guatemaltecos que eran detenidos y retornados a la frontera norte de México. Como muestra, en el 2021 se registró la cantidad más alta de connacionales: 238 mil 35.

Experiencia y trauma



La migración de retorno es un evento que se produce cuando una persona regresa en forma definitiva o temporal, forzada o voluntaria a su país de origen, luego de haber radicado en otro país durante una etapa de su vida, de acuerdo con el estudio Perfiles ocupacionales de los migrantes retornados obtenidos en el extranjero, del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua, 2021-2023).



En Guatemala, esta migración de retorno es forzada en su mayoría. Una situación que requiere de la intervención de diversos sectores para el manejo de sus necesidades, ya que en muchos de los casos presentan experiencias traumáticas, frustraciones, endeudamientos, quebrantos de salud y la carencia de un propósito fijo de vida. A lo anterior, se suma el agravante del estigma que muchos retornados adquieren, ya que en muchas comunidades se les considera como “fracasados”.

Por otro lado, los retornados voluntarios, en su mayoría, se descapitalizan después de algunos años, porque su entorno no les permite una reinserción productiva, cita el estudio.



Promesas de campaña



Para el analista Pedro Pablo Solares, experto en migración nacional, las cifras de encuentros en la frontera sur mantendrán una tendencia a la baja, pues Trump dará continuidad a la medida implementada por el presidente Biden, del Título 8, en donde se anticipa el cese de la aceptación de asilo en frontera. Sin embargo, “esto no detendrá el flujo migratorio clandestino —tradicional— de los guatemaltecos”, asegura.



Explica que, de los deportados, nueve de cada 10 son personas que estaban ingresando a la frontera cuando fueron detenidos. En tanto uno de cada 10 es persona residente que, por alguna razón, sea falta o delito, enfrentan proceso de expulsión del territorio estadounidense.



La promesa de campaña de Trump será de redadas masivas, muy publicitadas en todo el país. Entonces, la cifra de deportados se dirige hacia las personas que tienen dos o más años de vivir en dicho país, en donde “Guatemala será de los países más afectados por esa medida”, augura.



Por su parte, Úrsula Roldán, especialista en desarrollo rural y migraciones, coincide con la amenaza del presidente electo, sumado a que ahora tiene las dos cámaras del Congreso, además de gobernadores aliados en los estados fronterizos, incluso de sus fuerzas armadas.



Coincide con Solares en que las deportaciones masivas se dirigirán al interior del territorio; sin embargo, se cuestiona qué tanto lo logre, pues esas redadas masivas tendrán un impacto en la economía estadounidense, puesto que ya representan una fuerza laboral importante. “Hay una retórica de odio que en la práctica no es real, pues dependen de la mano de obra”, asegura.



Roldán considera que el endurecimiento de la política migratoria anunciado por Trump podría debilitar la relación diplomática con Guatemala, siendo uno de los pocos países aliados que le quedan a Estados Unidos en la región centroamericana.

El perfil del retornado guatemalteco está representada por el 58% de adltos, menores no acompañados, 26%, unidades familiares 16% y menores acompañados menos del 1%. De cada 4.2 personas adultas retornadas de Estados Unidos, una es mujer.

Fuente, Usaid, abril del 2024 / Política Migratoria, Guatemala (2024). (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)



Esperan más vuelos



El director del IGM, Danilo Rivera expresa que, ante todo, el Gobierno de Guatemala es respetuoso de las decisiones de otros países. Por eso, parte de los esfuerzos se dirigen a promover la migración regular.



Ante el escenario de mayor número de retornados guatemaltecos en situación migratoria irregular en los Estados Unidos, reconoce que el IGM ya se prepara para recibirlos, tanto en forma inmediata como de dar seguimiento en el mediano plazo. “Es probable que aumente a unos tres vuelos más, de un 25 % a 50 % de incremento. Las distintas instituciones involucradas estamos preparados con atención en salud, kits de ropa, alimentación”, indica.



En el mediano plazo se han trazado una serie de estrategias para dar seguimiento a quienes lo requieren a través de oportunidades laborales y educativas, en algunos casos, con trabajos temporales en otros países. “Queremos atender no solo sus planes de vida, sino de las comunidades, con una visión centrada en el desarrollo”, puntualiza Rivera.

El último vuelo del 2024 trajo hombres, mujeres y niños que deberán retomar su vida en el territorio nacional. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)



Las expectativas



Las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) son el lugar que recibe cada semana los vuelos procedentes de los Estados Unidos, que traen a cientos de connacionales deportados. Las instituciones involucradas en su recibimiento les dan acogida desde su registro oficial, clínicas de salud y atención psicológica a quienes lo necesiten, así como una refacción, esta última a cargo de Conamigua.

“La deportación no debe verse como una fase final del proceso migratorio, sino como una experiencia que reacomoda las expectativas, pero no las elimina de la intención del migrante”, indica el estudio de Conamigua.



El 27 de diciembre llegó el último vuelo del año. Aunque cada uno tenga su propia historia, todos tienen un hilo común: la aspiración por alcanzar una vida mejor. El retorno forzado lo convirtió en un sueño roto que se delata en sus miradas.

Normativas legales



Estados Unidos ha impuesto en años recientes dos normativas para enfrentar la migración irregular.

El Título 42

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) federales emitieron una orden bajo el Título 42 del Código de Estados Unidos que permite la expulsión rápida de migrantes, debido a un “grave peligro” por el covid-19. Esta restringió el derecho de solicitar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. Esta estuvo en vigor de marzo del 2020 a mayo del 2023.