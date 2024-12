“Nos secuestraron y nos pusieron la pistola en la cabeza”: Joven deportado narra su experiencia al migrar hacia EE. UU.

Este viernes 27 de diciembre al Centro de Recepción de Retornados, ubicado en la zona 13 capitalina, llegaron cientos de connacionales que fueron deportados en los últimos cinco vuelos provenientes de Estados Unidos.

Varios portaban sus pertenencias en bolsas que les fueron proporcionadas y otros buscaban activar sus celulares para poder comunicarse con sus familiares para avisarles que estaban de vuelta en Guatemala.

Hombres y mujeres de diferentes edades mostraban tristeza en su rostro mientras hacían fila para proporcionar sus datos de identificación a las autoridades migratorias de Guatemala.

Jonathan Quiñónez, es un joven de 19 años originario de Villa Canales que a su corta edad decidió migrar hacia Estados Unidos con el objetivo de ayudar a sus padres y mejorarles las condiciones económicas.

Cuenta que su objetivo era trabajar y conseguir dinero para construir una casa para sus padres, comprarse un vehículo y otras metas que prefirió guardárselas. “Abandoné mi país para tener una mejor vida”, relató.

Añade que fue capturado en el desierto y estuvo seis días en prisión. Destaca que fue tratado bien por las autoridades, pero al consultarle sobre su experiencia en el desierto, expresó: “Cansado, con sueño, pero había metas por cumplir. Dios sabe por qué lo hace”.

Indicó que luego de su experiencia ya no intentará llegar nuevamente a Estados Unidos.

“A lo que viví ya no recomiendo que la gente viaje para el norte. Muchas cosas me pasaron y yo no recomiendo viajar”, relató.

Al consultarle sobre las situaciones que vivió recordó que estuvo secuestrado por un grupo armado en Ciudad Juárez, México, y que pidieron rescate para dejarlo en libertad.

“Nos secuestraron. Estando en un hotel nos llegaron a sacar, nos llevaron a una bodega, nos quitaron todo, dinero, teléfono y todo, pero una persona nos llegó a librar de eso”, detalló.

Se le interrogó si sabía quién o quiénes lo secuestraron y respondió que fue “la mafia”.

Recuerda que eran 19 personas que fueron secuestradas por un grupo armado.

“Ya estábamos durmiendo cuando llegaron, rompieron la cadena del portón, rompieron la chapa, nos pusieron la pistola en la cabeza y nos subieron a una camioneta. Nos llevaron a una bodega donde solo había techo. Estuvimos detenidos 15 días”, relató el joven.

Jonathan recuerda que tras haber sido ser secuestrado se comunicaron con su familia para exigir dinero a cambio de su liberación.

“Llamaron una vez y pidieron dinero, US$25 mil para que me dejaran libre”.

Dice que fue rescatado por amigos que hizo en su trayecto.

De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración, durante el 2024 más de 76 mil guatemaltecos fueron retornados al país desde Estados Unidos y México.