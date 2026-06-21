Arévalo llega a Panamá para actos del bicentenario del Congreso Anfictiónico

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, llegó este domingo 21 de junio a Panamá para participar en el bicentenario del Congreso Anfictiónico, la conmemoración de la reunión convocada por Simón Bolívar en 1826 en un intento por unir a los Estados americanos recién independizados.

El mandatario guatemalteco arribó a las 17.38 horas locales (22.38 GMT) al Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país, donde recibió un pasillo de honor, junto con su esposa, Lucrecia Peinado.

Los actos del bicentenario del Congreso Anfictiónico, que junto con la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) marcarán jornadas de alto nivel en el país con más de 2,500 participantes y 92 delegaciones la próxima semana.

Además de Arévalo de León, participan en el bicentenario el presidente hondureño, Nasry "Tito" Asfura; el colombiano, Gustavo Petro; el ecuatoriano, Daniel Noboa, y el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, así como 35 cancilleres, diez ministros de otras carteras, 113 embajadores y representantes permanentes, además de delegaciones de ocho organismos internacionales.

Para el Gobierno panameño, tiene gran simbolismo que estos dos encuentros coincidan en Panamá, donde hace 200 años el Congreso Anfictiónico, convocado por el prócer independentista Simón Bolívar (1783-1830), sentó las bases de lo que después se llamó multilateralismo, además de ser el antecedente primario de la OEA.

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