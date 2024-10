Buscan que firma electrónica avanzada sea obligatoria en Guatemala

La ley 47-2008 fue aprobada en el 2008, no obstante, no es obligatoria para las diferentes entidades del Estado. Expertos señalan beneficios de herramienta, ya que en la actualidad el Estado gasta recursos en conseguir firmas físicas.

Desde el 14 de octubre de 2024, el presidente Bernardo Arévalo, utiliza una firma electrónica avanzada específicamente para la exoneración de multas y recargos a los contribuyentes, según lo menciona el Acuerdo Gubernativo 160-2024, publicado por el Ministerio de Gobernación en el Diario de Centro América. Esto quiere decir que, al estar certificada la firma del presidente, no se precisa su presencia física para esos dos tipos de trámites.

La ley 47-2008, de firma electrónica avanzada, se desarrolló en 2008 para el reconocimiento de las firmas de manera digital. No obstante, esta ley no es obligatoria para que entidades del Estado la implementen, por lo que, según Martin Asencio Cofiño, socio de la Gremial de Tecnología e Innovación de la Cámara de Industria de Guatemala, el tema no ha avanzado en los últimos años.

Cuando esta ley fue aprobada en 2008, buscaba el registro legal de una firma para poder utilizarla de manera virtual. Una firma electrónica avanzada no es lo mismo que un escáner de una firma, explicó Josué Lopez, gerente general de Cámara de Comercio, quien agregó que actualmente algunas instituciones confunden estos dos términos.

“Una firma electrónica es nuestra firma manuscrita en un medio digital y tiene la misma validez legal”, aseguró López, quien agregó que para poder obtener esta firma, se debe avocar a un prestador de servicios de certificación autorizado por el Ministerio de Economía (Mineco). López describió a estos prestadores de servicios como una especie de “Renap”, pero específicamente para validar las firmas electrónicas.

Actualmente la firma electrónica avanzada no es obligatoria para las entidades del Estado, señaló Nery Rodas, diputado del bloque Cabal. Sin embargo, aunque sería beneficiosa tanto para los guatemaltecos como para las entidades en sí, mientras no sea obligatoria, López argumentó que los cambios tecnológicos serán mucho más lentos.

Reduce costos y no requiere de presencialidad

“Sería de mucho beneficio contar con la obligatoriedad de la firma electrónica. Puede reducir costos, agilizar procesos y no tener que asistir a las instalaciones del Estado a realizar trámites”, aseguró López. Asimismo, Asensio puntualizó que a partir de este tipo de firmas, los procesos podrían volverse más transables, transparentes y públicos.

Asensio aseveró que mientras más gastos de uso tenga un vehículo como la firma electrónica avanzada, más transparente podría llegar a ser el país. “Da trazabilidad al tema pues permite hacer el proceso de forma automatizada”, profundizó Asensio, quien agregó que a partir de esto, los guatemaltecos van saliendo de un proceso que denominado como “arcaico”, para modernizarse.

Del mismo modo, Asensio recalcó que el Estado también podría beneficiarse a partir de la estandarización de procesos. “No tiene idea de cuántos recursos pierde el Estado en recabar una firma”, expresó el gerente de desarrollo de negocios. Según Asensio, las firmas podrían realizarse de manera automatizada y estandarizada a partir de flujos de firma electrónica avanzada.

A partir de esto, Asensio insistió en que a partir de estas herramientas se pueden conseguir las firmas necesarias sin requerir de la presencialidad de las personas específicas para plasmar solamente una firma.

Nuevas políticas

Rodas aseguró que dentro del Congreso se está buscando actualmente que la firma electrónica avanzada sea obligatoria para todas las entidades del Estado. “Si no lo dejamos obligatorio, va a pasar lo que sucede con la digitalización de trámites, en donde todo es digital hasta el momento de firmar”, expresó Rodas, quien señaló que los usuarios actualmente deben imprimir los documentos para firmarlos, lo cual deshace cualquier intento de digitalización.

Según Rodas, actualmente se están trabajando 15 iniciativas para apoyar a la digitalización del Estado que se están trabajando dentro de 16 mesas técnicas. Y específicamente para esta ley, está en proceso una iniciativa de reforma que vuelva obligatoria la firma electrónica avanzada no solo a nivel nacional, sino también internacional.

Rodas explicó que a finales de noviembre buscan tener listas todas estas iniciativas que se están trabajando dentro de estas mesas y poder presentarlas no solo al Foro Parlamentario de Transformación Digital, sino a todos los diputados que estén dispuestos a firmar estas iniciativas.

La meta, aseguró Rodas, es contar con la mayoría de las iniciativas aprobadas antes de junio de 2025. No obstante, el diputado señaló que no es tan sencillo lograr esto ya que “muchos legisladores, funcionarios todavía no le ven la importancia y el valor a la digitalización”, enfatizó Rodas.