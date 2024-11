Congreso aprobará de urgencia nacional reformas a la Ley de la PNC

El pleno del Congreso aprobó con 109 votos conocer las reformas a la Ley de la Policía Nacional Civil (PNC) de urgencia nacional la noche de este martes 26 de noviembre. La norma fue cuestionada por la oposición, que la considera una herramienta para abusar de los derechos civiles y atacar a los opositores al gobierno de turno.

El mayor promotor de la iniciativa fue Nery Ramos, presidente del Congreso, quien en un primer intento fallido por aprobar la ley elaboró, junto a diputados de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, una nueva propuesta con los puntos de vista de diferentes bloques.

Pero el dictamen, que recientemente fue presentado a la Dirección Legislativa no ha sido estudiado lo suficiente, aseguran diputados de oposición, que temen que la norma tenga otras intenciones, lejos de mejorar los salarios de los agentes y brindarles atención médica.

Ramos explicó que está iniciativa le va a permitir a los agentes contar con herramientas legales que les permitan cumplir con su deber, pero también protegerse para evitar ser víctimas de la delincuencia al tener que enfrentar con limitaciones a bandas criminales.

“Ponemos en riesgo la vida de los hombres y mujeres que salen valientemente a defender los derechos fundamentales del pueblo”, explicó el presidente del Congreso.

Pero el diputado Elmer Palencia considera que el artículo 60 de la ley es peligroso, ya que considera que cualquier persona con un uniforme de PNC podría cometer delitos.

“Siempre que los integrantes de la Policía Nacional Civil, en el ejercicio de sus funciones dentro del servicio y en el pleno cumplimiento del deber, deban utilizar sus armas de fuego y como consecuencia el agresor resultare herido o falleciere, se presumirá que ejecutaron un acto ordenado o permitido por la ley, en el ejercicio del cargo público que desempeñan, de la profesión a la que se dedican, de la autoridad que ejercen o de la ayuda que presten a la justicia”, cita el primer párrafo de uno de los artículos cuestionados.

Pero Ramos defiende la propuesta e indica que la ley va en armonía con lo que dice la Constitución, porque ahora la PNC tiene miedo de usar las armas de fuego: “queremos seguridad de verdad, démosle herramientas. No es un antojo, es un artículo que fue redactado cuidadosamente”.

Las críticas

Hace algunas semanas el presidente Bernardo Arévalo cuestionó en una rueda de prensa el actuar de agentes de la PNC al participar en un allanamiento contra el exministro de Comunicaciones, indicando que los agentes no deberán de seguir instrucciones ilegales.

Diputados de oposición consideran que con esta norma ahora el presidente de turno podría entrometerse en decisiones policiales a investigaciones en curso, ya que el artículo 4 del dictamen sitúa como mando principal al presidente de la República, por medio del ministro de Gobernación; pero Ramos asegura que esa no es la intención.

“Lo he dicho, no es una iniciativa de coyuntura, no es producto de declaraciones de nadie, es una iniciativa que se construyó con la participación de miles de policías y especialistas en derecho comparado y constitucional”, señaló.

También el artículo 10 genera dudas entre la oposición, ya que uno de los incisos faculta a los agentes de PNC desarrollar investigaciones de oficio. Lo que consideran podría duplicar las funciones del MP.

“Aquí se está discutiendo una ley de un dictamen que ustedes no conocen. No vengan con un discurso para quedar bien con la Policía. Esta es una herramienta para perseguir al pueblo de Guatemala, a los que piensan distinto a ellos. Después van a estar llorando por lo que no pudieron defender como hombres”, dijo el diputado de oposición Allan Rodríguez, del bloque Vamos.

Una lectura similar mantiene la diputada Lucrecia Marroquín de Palomo, del bloque Unionista, que considera que con esto se podrían revivir los abusos que cometía la desaparecida Policía Nacional.

“Se ve la vulnerabilidad en que va a quedar el ciudadano, ya no hay orden de juez, no hay orden para velar por el ciudadano, se está dejando vulnerable al ciudadano ante un ente estatal como lo es la PNC”, dijo Palomo, que consideraba ideal que la ley no se aprobará de urgencia, ya que considera que el tema es amplio y que podría traer repercusiones sociales negativas.

En respuesta a esos argumentos, la diputada oficialista, Victoria Palala, explicó que la norma solamente busca reforzar una unidad clave para el país. Negando que tenga dobles intenciones.

“Hoy le damos las condiciones a la PNC con esta iniciativa de ley. No tienen ningún aspecto oculto esta iniciativa de ley, de acuerdo que hoy queremos sumarnos al esfuerzo del presidente Bernardo Arévalo y del ministro de Gobernación en recuperar la PNC”, comentó la diputada.

La iniciativa que busca reformar la ley de la PNC tiene 89 artículos, algunos de ellos, los que apoya la oposición, es mejorar las condiciones salariales de los agentes, tener acceso a controles de salud, asesoría legal y contar con uniformes que cuenten con las normas de seguridad, para evitar la duplicidad de los mismos para que sean utilizados por estructuras criminales.