Defensa aprueba Q69.9 millones para cubrir pagos a jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Militar

El Ministerio de la Defensa aprobó la ampliación del presupuesto de ingresos del Instituto de Previsión Militar (IPM) para el ejercicio fiscal 2026 por Q69 millones 971 mil 111.

La disposición fue publicada este lunes 5 de octubre en el Diario de Centro América, mediante el Acuerdo Gubernativo 163-2026.

El acuerdo establece que las autoridades superiores del IPM serán responsables de la ampliación presupuestaria autorizada, a nivel de programa, subprograma, proyecto, actividad, obra, grupo y renglón de gasto, ubicación geográfica y fuente de financiamiento, en la partida presupuestaria correspondiente.

Además, deberán comprometer la asignación aprobada en función de la disponibilidad financiera.

En los considerandos, el Ministerio de la Defensa explica que el Decreto 9-2026 del Congreso, Ley para la Dignificación de los Jubilados y Pensionados del Instituto de Previsión Militar, estableció una asignación de dignificación para las jubilaciones y pensiones del Régimen de Previsión Militar, lo que conlleva un incremento de las asignaciones presupuestarias.

En ese sentido, mediante el Acuerdo Gubernativo de Presupuesto 20-2026, del 3 de septiembre de 2026, se autorizó una transferencia al Ministerio de la Defensa para incrementar el aporte a favor del IPM y permitir los pagos correspondientes de septiembre a diciembre, así como el aguinaldo del presente ejercicio fiscal, a 6 mil 500 jubilados y pensionados del Régimen de Previsión Militar.

Para incorporar esos recursos a su presupuesto de ingresos y egresos de 2026, el IPM solicitó autorización para una ampliación por Q69 millones 971 mil 111.

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La ampliación fue aprobada por la Junta Directiva del Instituto mediante la resolución SJDah-157-2026, contenida en el punto sexto del acta 100-2026, correspondiente a la sesión celebrada el 9 de septiembre de 2026. La disposición entra en vigor este 5 de octubre, tras su publicación en el Diario Oficial.

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