El diputado del partido Cabal Luis Aguirre afirmó que hay un complot de los diputados del partido Vamos para evitar que se apruebe una ampliación presupuestaria de Q11 mil millones. De acuerdo con los consensos entre las bancadas aliadas, la contrapropuesta del Ejecutivo se conocerá en la sesión plenaria del próximo martes 13 de agosto.

Pero el tema ha dividido a las bancadas, incluso algunos legisladores distritales de la oposición se sumarían al apoyo, ya que se destinarían recursos para obra municipal.

La propuesta no ha sido recibida satisfactoriamente por la principal bancada de oposición —Vamos—, que asegura que aprobarle una ampliación al Ejecutivo los capitalizaría y Allan Rodríguez, uno de los líderes de la agrupación, perdería poder.

La discusión entre uno de los negociadores, Luis Aguirre, del bloque Cabal, y Rodríguez llegó a los golpes la noche del pasado jueves. Vamos insiste en no darle más recursos al oficialismo.

Según indicaron varios legisladores que estuvieron en el lugar, Aguirre llegó a un restaurante en la zona 10 a celebrar el cumpleaños del diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) Darwin Ramírez. A ese mismo lugar, Rodríguez se presentó para increparle a Aguirre por qué quería quitar a la fiscal general y a los magistrados. Aguirre le respondió que no era cierto, y le dijo que lo que está impulsando es la ampliación presupuestaria. Minutos antes, Aguirre habría recibido mensajes por teléfono de Rodríguez, amenazándolo.

“Ambos estaban sentados en una mesa discutiendo y Aguirre fue quien pegó el primer puñetazo en la cara. Solo vimos que los guardaespaldas de Allan se fueron encima de Luis con sus armas. Hubo un momento tenso, porque también Aguirre tiene seguridad propia; fue cuando nos metimos”, refirió la fuente.

El diputado de Vamos Allan Rodríguez respondió en un video publicado en sus redes que en efecto fue invitado a una celebración de cumpleaños y que al momento de llegar ya se encontraban en estado de ebriedad. “Es falso que se llegara a los golpes, jamás lo hubiera permitido”, indicó.

“Existe un complot basado en intimidación y amenazas por parte de ellos —Vamos— para que la ampliación no pase”, afirmó Aguirre. El congresista dijo que los argumentos para no apoyar la iniciativa y proferir amenazas son ilegales, aunque ellos no han presentado denuncia.

“Dicen que el Ministerio Público (MP) y la Corte de Constitucionalidad van a accionar en contra de la iniciativa y contra los diputados que voten a favor”, afirmó el legislador.

El pasado miércoles, el MP realizó una diligencia en el Congreso en busca de información de los 022 contratados por la Junta Directiva y las bancadas.

Según informó el órgano investigador, la solicitud derivó de una denuncia presentada “por posibles actos irregulares en la contratación de personal”, lo cual asesores del bloque lo ven como una intimidación. Sumado a ello que Aguirre ha sido amedrentado con mensajes y amenazas directas.

Sobre si otros diputados han sido amenazados por el parlamentario —Rodríguez—, Aguirre no lo confirmó, pero supone que sí.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Analizan postura

El diputado Adim Maldonado, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), dijo que no se ha reunido con parlamentarios del partido Vamos, por lo que no se le ha extendido algún comentario u ofensa y desconoce si existe un complot como refiere Aguirre.

“Los diputados son autónomos en la toma de sus decisiones. Desconozco qué táctica parlamentaria está utilizando la gente del partido oficial para llegar a una mayoría y aprobar una ampliación presupuestaria”, indicó.

Maldonado refirió que están a la espera de los acuerdos que se logren el lunes durante la sesión de jefes de bloques, donde se planificará la agenda legislativa.

Sobre la ampliación presupuestaria, Maldonado aseguró que analizan el tema, aunque hubiese esperado que la ampliación se dictaminara en la comisión de finanzas.

“Metiendo normas de transparencia, reducción al monto solicitado por el Ejecutivo, eliminando artículos que no son necesarios, como un fondo de emergencias graves. En la ley de presupuesto para este año se establece un monto Q110 millones anuales para temas de emergencia. Esos temas no tendrían que ir; entonces, analizamos qué postura se tomará”, acotó.

“Exijo a Bernardo Arévalo que se abstenga de continuar enviando emisarios con ofrecimiento de proyectos, pago de deuda y demás prevendas a cambio de apoyar la ampliación presupuestaria”, refirió el congresista Allan Rodríguez.

Denunció que con la ampliación el oficialismo busca comprometer a los diputados “aprovechándose de la necesidad de los compromisos que adquirieron”, concluyó el legislador.

Denunciado

El pasado 15 de julio, la diputada de la bancada Winaq Sonia Gutiérrez presentó ante los tribunales de justicia una querella contra Rodríguez, quien según la legisladora junto con otros representantes de su bloque llegaron a su oficina cuatro días antes a amenazarla y amedrentarla.

Entre los delitos denunciados por la legisladora se encuentran amenaza, intimidación y violencia contra la mujer. “Es conocido —él— por su prepotencia de abuso de autoridad”, refirió Gutiérrez.